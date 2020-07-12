Алла Мазур розповіла про боротьбу з раком: як зараз почувається зірка

Успішна телеведуча у листопаді минулого року оголосила про онкозахворювання та розпочала боротьбу з хворобою. Алла Мазур вже повернулась до роботи на телебаченні й зізнається, що почувається добре, а прогнози лікарів – обнадійливі. В умовах пандемії вона дотримується усіх належних заходів безпеки – соціальної дистанції та одягає захисну маску.

Телеведуча наважилась оприлюднити діагноз рак, аби стати прикладом для всіх тих, хто вже розпочав лікування з онкозахворюванням або ж тільки дізнався про подібну недугу. Для програми "Світське життя" Алла Мазур вкотре пояснила, чому слід реагувати на хворобу негайно та як вберегтися від ризиків зараження коронавірусом людям зі слабким імунітетом.

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Як Алла Мазур почувається зараз?

Попри те, що операція та основна частина лікування Алли Мазур вже позаду, вона продовжує реабілітацію та ретельно стежить за своїм здоров'ям. Зараз її стан стабільно хороший, а медики запевняють, що перемога над раком вже близько.

Я зараз, Слава Богу, почуваюся гарно. Останні аналізи показали, що все рухається позитивно, не хочу наврочити. Лікарі кажуть, що прогнози дуже обнадійливі, я активно повернулася до роботи,

– поділилася Алла Мазур.

Ведуча закликає сміливо вступати в тривалу, коштовну й складну боротьбу, адже втрата часу лише затягує процес одужання. Вона також наголосила на необхідності перевіряти своє здоров'я, адже небезпечна хвороба може протікати безсимптомно, як і в неї.



Алла Мазур та Катерина Осадча / Фото Instagram / @svitsketv

Як Алла Мазур оберігає себе під час карантину?

Алла Мазур зізналася, що під час спалаху коронавірусу вона береже себе так, як і радять експерти всім громадянам України – дотримується соціальної дистанції та одягає захисну маску. Вона намагається уникати людних місць, а якщо є термінова необхідність – не соромиться нагадувати про дотримання карантинних обмежень тим, хто нехтує заходами безпеки.

"Ми розуміємо, що ліків від COVID-19 зараз немає, але, на щастя, цю хворобу регулює розум. У цій ситуації рятують дуже прості речі, які здаються банальними, але найбільш помічні – соціальна дистанція і маска", – наголосила Алла Мазур.