Алла Мазур розповіла про лікування онкохвороби: Сили відновлюються

Українська телеведуча Алла Мазур ще з осені 2019 року бореться з онкохворобою. У час пандемії коронавірусу вона вирішила звернутись до прихильників та розповісти про своє самопочуття.

Відповідний допис Алла Мазур розмістила на фейсбук-сторінці. Телеведуча зізналась, що успішно перенесла операцію та наразі відновлює здоров'я. Лікарі дають хороші прогнози, тому Алла Мазур подякувала всім прихильникам та колегам за підтримку в час лікування.

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Основна частина лікування позаду, прогнози добрі. До медиків звернулась вчасно – показала операція. Сили відновлюються. І можу нарешті повернутись до улюбленої справи,

– зазначила Алла Мазур.

Водночас телезірка не упустила нагоди звернутись до своїх прихильників. Алла Мазур попросила в час пандемії кожного задуматись про своє здоров'я, адже послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Тому ведуча наголосила на необхідності одягати медичні маски в людних місцях та дбати не тільки про себе, але й про людей, які, можливо, тільки побороли рак та мають ослаблену імунну систему.

"Ми всі втомились від карантину і закритих приміщень… Але маска, яку носимо правильно і в потрібному місці, і соціальна дистанція, до якої нас закликають – це не тільки наша особиста справа. Для когось – це справді питання життя", – додала вона.

Що відомо про хворобу Алли Мазур

12 листопада телеведуча "ТСН: Тиждень" оголосила у фейсбуці, що має рак. Алла Мазур вирішила не вдаватись у деталі, зазначивши, що виявила недугу вчасно. Зірка закликала всіх проходити планові огляди у лікаря, адже рак може проходити безсимптомно, як було у неї.

Наразі Алла Мазур успішно пройшла операцію та продовжує боротись з онкохворобою. Ведуча повернулась на роботу, де її підтримали усі колеги.

Цікаво, що спершу Алла Мазур не хотіла розголошувати інформацію про діагноз. Однак згодом зрозуміла, що її історія може стати прикладом для інших, які вже втомились боротись. Окрім цього, її випадкове виявлення смертоносної недуги також може надихнути людей на щорічну перевірку здоров'я.