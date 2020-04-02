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Алла Костромічева викидає сміття з макіяжем і на шпильках: курйозні фото

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Алла Костромічева / Пресслужба Нового каналу

Супермодель запустила челлендж #фешнтрешн і нагадала шанувальникам, що потрібно залишатися красивими в будь-якій ситуації.

Щоб не збожеволіти під час тривалого сидіння вдома на карантині, кожен знаходить собі заняття до душі. Хтось дивиться фільми, хтось грає в настільні ігри, а ведуча реаліті Нового каналу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічева запустила новий челендж – #фешнтрешн.

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Вона запропонувала викидати сміття при повному "параді" – з макіяжем, укладанням волосся та в стильному одязі. Для старту челенджу Алла нафарбувала губи червоною помадою, накрутила волосся, обрала яскраве жовте плаття з розрізами від стегна, легке пальто із зебровим принтом і ботфорти.

Чесно зізнаюся, красиві фото вийшли не з першого разу. Ви б бачили висловлювання чоловіка, який проїжджав повз на машині, коли я в цьому образі копалася в сміттєвому баку, щоб витягнути свій пакет і зробити новий дубль, – сміється Костромічева. – Але давайте не будемо звертати уваги на думку інших і будемо красивими в будь-який ситуації.

 

Естафету #фешнтрешн ведуча Нового каналу передала своїй колезі по "Топ-моделі по-українськи" – Соні Плакидюк. Тому зовсім скоро ми побачимо, який модний образ fashion-фотограф обере для прогулянки до сміттєвого бака.

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Мода
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