Алла Костромічова пішла зі знімального майданчика "Топ-модель по-українськи": відома причина

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Алла Костромічова покинула зйомки "Топ-модель по-українськи" / Instagram / @alla

Знаменита українська модель Алла Костромічова щороку погоджується бути зірковою суддею шоу "Топ-модель по-українськи". Однак днями терпіння манекенниці увірвалось і вона просто посеред знімального процесу покинула павільйон.

Як повідомили представники Нового каналу, Алла Костромічова організувала для красунь незвичне випробування в стилі рекламної кампанії Not Dressing Men. За задумом, дівчата приміряли штанні чоловічі костюми на голе тіло та позували поряд з оголеними чоловіками. 

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"Емансипація розв'язала руки жінкам не лише у праві голосу, але й у модному аспекті. Якщо раніше дівчата зобов'язані були носити корсети й пишні спідниці, то тепер можуть дозволити собі все. І на фотосесії ми запропонували учасницям уявити собі світ, у якому чоловіки й жінки помінялися місцями. Дівчата, одягнені в чоловічі костюми, мали продемонструвати впевненість у собі. І відпрацювати в парі з оголеним чоловіком. Я хотіла отримати провокаційні фото, не вульгарні, а саме провокаційні, на яких модель демонструє впевненість", – пояснила задум Алла Костромічова.

Однак цікаву ідею учасниці "Топ-модель по-українськи" не підтримали. Дівчата, від роботи яких Алла Костромічова неодноразово була не в захваті, провалили зйомку: хтось дуже соромився партнера, а інші проявляли навіть агресію. Та експертка шоу не витримала, коли після жахливої роботи почула безтурботний сміх моделей. На цьому терпіння Алли Костромічової увірвалось і вона раптово покинула знімальний майданчик. 

Це мало бути випробування з великим змістом! І роботу дівчат я сприймаю як неповагу до себе. Адже віддаю їм все, що в мене є: сили, енергію. Проводжу з ними більше часу, ніж із сином. І після всіх цих тижнів майстер-класів, всього, що я їм дала, вони показують таку роботу. Я прошу вибачення у всієї команди проєкту, але терпіти це просто більше не можу,
– заявила Алла Костромічова. 

Вже у випуску шоу, який пройде 15 листопада, глядачі побачать, що насправді сталось на знімальному майданчику та чи Алла Костромічова повернеться до "Топ-модель по-українськи". 

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle
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