Алла Костромічова планувала другу вагітність до спалаху коронавірусу: Думати про пологи страшно

Відома на весь світ українська модель Алла Костромічова відверто зізнається, що пандемія коронавірусу суттєво позначилася не лише на її кар'єрі, а й на родинних планах. Зірка хотіла вдруге стати мамою, проте за сучасних обставин побоюється вагітності.

Популярна українська модель зі світовим ім'ям Алла Костромічова зізналася, що стала заручницею обставин під час спалаху коронавірусу. Зірка, як і більшість свідомих українців, вимушено самоізолювалася в умовах карантинного режиму.

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Як відомо, зйомки реаліті-шоу "Супер топ-модель по-українськи" відтермінували на рік, а глядачі зможуть побачити улюблений проєкт лише 2021 року. Сама ж Алла Костромічова для Нового каналу розповіла, що після завершення зйомок програми планувала народити другу дитину. Тепер молодій матусі доведеться відкласти вагітність.

Причиною такого радикального рішення вона називає не лише виснажливу роботу, яку складно поєднувати з материнством, а й пандемію коронавірусу, яка ставить під загрозу не лише життя й здоров'я самої моделі, а й її майбутнього малюка.

Я хочу ще дітей. Думала, що ми знімемо Суперсезон "Топ-моделі по-українськи" і зачнемо ще одну дитину. Але ця ідея перенеслася на потім, після зйомок. Та й з цим незрозумілим вірусом думати про пологи просто страшно. З жахом уявляю, як зараз вагітним,

– зізналася Костромічова.

Нагадаємо, що саме 10 квітня 2015 року Алла і американець Джейсон таємно уклали шлюб у Нью-Йорку, після чого подружжя кілька років приховувало свій новий статус. Зараз вони спільно виховують 4-річного сина Сальваторе, який часто здійснює вимушені перельоти з зірковою матусею. Модель з власного досвіду знає, як складно поєднувати вагітність зі зйомками, адже життя її первістка зароджувалося під час роботи над шоу "Супермодель по-українськи".