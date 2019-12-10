Алла Костромічова прокоментувала поїздку у Каппадокію: розкішні фото

Знаменита українська модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова разом з учасницями проєкту полетіла у Туреччину, де відвідала одне з найчарівніших місць у світі – Каппадокію.

На своїй сторінці в інстаграмі Алла повідомила, що вони зі знімальною групою та учасниками шоу були в Каппадокії три дні. За її словами, "цю казку можна спостерігати вічно".

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Також Костромічова знялася в ефектній фотосесії, де на тлі можна побачити повітряні кулі з турецьким прапором. Для Алли ця поїздка стала втіленням мрії протягом останніх 5 років.

За цю поїздку в моїй голові дуже багато змінилося. Я згодна з висловлюванням"скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина", з подорожами теж саме: скільки культур ти ввібрав – стільки разів ти людина,

– зазначила ведуча шоу "Топ-модель по-українськи".

А напередодні супермодель відвідала ще одне популярне завдяки термальним джерелам курорте місто Памуккале. В інтерв'ю для журналу Cosmoolitan Алла зізналася, що у реальності пейзажі викликали суперечливі емоції.

"Багато резервуарів закриті і не наповнені водою, тому картинка "очікування – реальність" зіграла трохи не в сторону очікувань. Але ми все одно походили по сходинках озер, спустилися в низ – це дуже незвичайне відчуття: тактильно здається, що все навколо гостре, а насправді, оскільки довгий час обмивалося водою, дуже гладеньке", – згадала Костромічова.