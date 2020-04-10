Алла Костромічова відзначає п'яту річницю шлюбу: історія кохання супермоделі

У п'ятницю, 10 квітня, супермодель і ведуча реаліті Нового каналу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічева відзначає п'ятиріччя шлюбу з американським бізнесменом Джейсоном Капоне.

Незважаючи на те, що зараз подружжя перебуває на різних континентах (Алла сидить на карантині в Києві, а Джейсон – у Нью-Йорку), чоловік знайшов спосіб привітати свою кохану з річницею. Він надіслав дружині розкішний букет тюльпанів. І поки супермодель насолоджується подарунком, ми пропонуємо згадати їхню історію кохання.

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З Джейсоном Алла познайомилася в 2013 році завдяки спільним друзям – вони випадково перетнулися на одній з вечерь. Після двох років роману модель зрозуміла, що поруч з нею та людина, з якою хочеться прожити все життя.

Мене підкорили наші однакові погляди на життя та сімейні цінності зокрема. Хоч вони і трохи старомодні, – усміхається ведуча Нового каналу. – Джейсон дуже розумний і психологічно сильний. За ним я відчуваю себе, як за кам'яною стіною, а це дуже важливий фактор для міцних відносин.



Алла Костромічева та Джейсоном Капоне святкують 5 річницю шлюбу! / Пресслужба Нового каналу

На пропозицію руки та серця супермодель, не роздумуючи, відповіла згодою.

"Ми гуляли парком у Нью-Йорку, дивилися на Empire State Building. Він просто дістав каблучку і запитав, чи згодна я стати його дружиною. Навколо нікого не було, тільки ми та вечірнє місто. Це просто ідеально!" – пригадала Костромічова.



5 років тому 10 квітня Алла Костромічева побралась із американцем Джейсоном Капоне / Пресслужба Нового каналу

10 квітня 2015 року Алла і Джейсон "по-тихому" розписалися у Нью-Йорку, після чого модель кілька років приховувала свій новий статус.

Ми пішли вдвох у міську ратушу та розписалися. Не хотіли відразу говорити про це, тому що планували влаштувати велике весілля. Але через роботу Джейсона, мої постійні зйомки та того, що він хоче запросити величезну кількість гостей, ми ніяк не можемо зіграти весілля,

– поділилась модель.

А вже в листопаді подружжя стало батьками – у них народився первісток Сальваторе.

"У мого чоловіка важка робота, тому я приділяю синові набагато більше часу, ніж він. Малюк літає зі мною в Україну на зйомки "Топ-моделі по-українськи", – каже модель. – Ми намагаємося зробити все, щоб Сал вільно володів двома мовами: я говорю з ним російською, а чоловік – англійською".



Алла Костромічева із сином Сальваторе / Пресслужба Нового каналу

"На одній дитині Алла та Джейсон зупинятися не збираються – вони планували поповнення в родині на 2021 рік, але життя внесло свої корективи. "Я хотіла завагітніти після зйомок "Супер топ-моделі по-українськи", але ці плани перенеслися на потім, як і самі зйомки. Думати про вагітність в розпал пандемії коронавірусу дуже страшно", – вважає Алла.



Алла Костромічева і її син-первісток / Пресслужба Нового каналу