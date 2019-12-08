Алла Костромічова вразила стрункою фігурою в Туреччині: фото

Знаменита українська модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова показала прихильникам у соціальних мережах приголомшливі знімки у курортному турецькому місті Памуккале.

Памуккале є популярним у Туреччині завдяки своїм термальними джерелам, які розташованіна терасах з білого вапняку. У цьому місті учасниці проєкту "Топ-моделі по-українськи" знімалися для реклами на 15-ому тижні модельного телешоу.

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Алла Костромічова також стала зіркою ефектної фотосесії у чорній спортивній білизні і поділилася враженням від унікального місця.

"На Землі таких місць мало. Спочатку він створює враження про сніг, коли він насправді кипить гарячим. Турецький народ називає його "бавовняною горою", але це просто біла глина, утворена водою та вітром", – написала модель у підписі і з гумором додала, що дівчата позували в шубах, коли вона без.

Додамо, в останньому епізоді українське модельне шоу покинула Дарина Герасимчук. "На жаль, на цьому тижні проект покидає Дарина Герасимчук. Вона втомилася, і це видно по її роботі. До цього Дарина була зібраної і кмітливою. А в Туреччині вона здалася", – заявила Костромічова.



​Алла Костромічова / Instagram / @alla



Алла Костромічова / Instagram / @alla



​Алла Костромічова з учасницею "Топ-модель по-українськи" / Instagram / @alla