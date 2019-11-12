Алла Мазур захворіла на онкологію: що відомо про телеведучу – біографія

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Алла Мазур – біографія, особисте життя, фото – свіжі новини про Аллу Мазур
Алла Мазур / Instagram / @allamazurofficial

12 листопада українська телеведуча Алла Мазур повідомила про те, що у неї діагностували злоякісну пухлину і вона розпочала боротьбу із хворобою.

Про онкологію Алла Мазур публічно повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. За словами 54-річної телеведучої, "шлях буде не легким". Українка закликала усіх стежити за своїм здоров'ям та регулярно обстежуватися, адже хвороба може бути безсимптомною на початках.

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Це всі подробиці, які вважаю доречним повідомити зараз. Боротьба почалася... Але я планую працювати далі, не випадати з життя. І вірю, що наступний пост на цю тему – нехай і через певний час – буде про перемогу. Тоді і розповім все докладніше. Якщо у вас з'явиться бажання допомогти – прошу підтримати маленьких підопічних фонду "Таблеточки". Онкохворих діток, які завжди потребують найбільшої нашої уваги,
– додала телеведуча у публікації.

Що відомо про Аллу Мазур: біографія

Алла Мазур – авторка та ведуча інформаційно-аналітичної програми "ТСН. Тиждень". Вона працює у ТСН ще з перших днів заснування (1 січня 1997 рік), а на телевізійній премії "Телетріумф" її вісім разів було визнано найкращою ведучою інформаційно-аналітичної програми. Журнал Фокус назвав її однією з найуспішніших жінок України.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Mazur (@allamazurofficial)

 

Відомо, що Алла народилася 16 вересня 1965 року у селі Зіньків Хмельницької області в родині лікарів. Її батько Григорій був стоматологом.

Ще у школі майбутня знаменитість писала статті для місцевої газети. Згодом Алла закінчила факультет журналістики Київського університету ім. Тараса Шевченка. Популярність Мазур здобула, коли почала працювати на телеканалі "1+1".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Mazur (@allamazurofficial)

 

Алла Мазур: особисте життя

Алла Мазур у 2008 році народила сина Артема, але телеведуча ретельно приховує подробиці особистого життя і протягом багатьох років не розкриває імені батька дитини.

"Наш тато не політик, і не олігарх і побоюватися впливу на мою професійну діяльність не варто", – раніше розповідала знаменитість.

У соціальних мережах Алла Мазур часто розповідає про свого сина та поширює спільні знімки з хлопцем.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Mazur (@allamazurofficial)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Mazur (@allamazurofficial)

 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Зіркові хвороби Новини LifeStyle
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