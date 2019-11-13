В Алли Мазур діагностували рак: реакція українських зірок та колег телеведучої

Ввечері 12 листопада вся Україна була приголомшена новиною: у знаменитої телеведучої Алли Мазур виявили злоякісну пухлину. Зірка ТСН вже оголосила, що розпочала боротьбу з онкохворобою, а мережу засипали дописи в підтримку українки.

Що відомо про хворобу Алли Мазур

На фейсбук-сторінці 54-річна Алла Мазур заявила, що медики діагностували в неї рак. Телеведуча та автор інформаційно-аналітичної програми "ТСН. Тиждень" не вдалась у деталі, але закликала всіх українців регулярно проходити обстеження.

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"У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я – починаю боротися", – зізналась українська телеведуча.

Спершу Алла Мазур не хотіла розповідати про свою недугу та закрилась у собі. Однак згодом зрозуміла, що її історія може допомогти і іншим жінкам вчасно звернутись за допомогою до лікарів та виявити рак на ранніх стадіях.

Вдячна собі, що таки знайшла час для огляду. Вдячна українським лікарям, які вчасно відправили на біопсію, виконавши міжнародний протокол. Вдячна за допомогу моїй родині, моїм друзям, моїм колегам з ТСН, готовим підставити плече у важку хвилину,

– написала телеведуча.

Як зірки відреагували на недугу Алли Мазур

Після такої тривожної новини чимало колег та друзів Алли Мазур в шоу-бізнесі публічно відреагували на її зізнання. Однією з перших, хто написав під дописом телеведучої була Яніна Соколова. Знаменита журналістка також боролась зі раком, тому, як ніхто інший, розуміє, що переживає Алла Мазур.

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"Рак-дурак, боїться сильних! Я це знаю точно. Боріться, Алло, і не втрачайте віри. Все вийде, я знаю точно", – написала у коментарях Яніна Соколова.

Чоловік колеги Алли Мазур – політик Єгор Соболєв – лаконічно написав: "Сил і удачі вам!"

Телеведуча Соломія Вітвицька теж вирішила не стояти осторонь. Вона написала у мережі слова підтримки Аллі Мазур: "Вірю в перемогу Алли Мазур! Дуже чекаю на пост із гарними новинами! І точно знаю, що ваша підтримка і теплі слова допоможуть одужати".

Алло! З Вашою мудрістю і силою волі, вірою і підтримкою близьких – добро переможе погані клітини! Вірю,

– написала Лідія Таран.

Відреагував на новину і телеведучий та актор Юрій Горбунов. Під дописом він лаконічно написав: "Аллочко! Все буде добре! Одужуйте!" Такі ж слова підтримки надіслали й ведучі Святослав Гринчук, Марічка Падалко, дружина Анатолія Анатоліча Юла та інші. Окрім цього, до зірок "1+1" долучились тисячі прихильників, які засипали сторінку Алли Мазур словами підтримки.