Алла Мазур поділилась святковими кадрами з сином: у якому вбранні ведуча зустріла Новий рік

Українська телеведуча Алла Мазур, яка бореться з онкохворобою, поділилась із прихильниками святковими фото. Зірка показала, як із сином прикрасила свою ялинку та в якому вбранні зустрічала Новий рік.

Відповідні кадри з'явились на інстаграм-сторінці телеведучої. Алла Мазур постала перед камерою у білому костюмі, прикрашеному паєтками. Телезірка не приховувала: вбрання обрала за рекомендаціями прихильників, які радили їй зустріти рік Щура у світлому образі.

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"Ви мені написали, що неодмінно треба одягати щось світле. Тому ось – фото в білому. З Новим роком вітаю усіх, друзі! Добрих змін – для країни, і для кожного з нас", – написала Алла Мазур.

Згідно зі знімками, телеведуча зустріла Новий рік у сімейному колі. На інших кадрах вона позувала зі своїм сином Артемом. Алла Мазур розповіла, що втілила свою дитячу мрію: перед святами вона придбала велику штучну ялинку, яку прикрасила іграшками, що не поб'ються від "атак" її кота Мусика.

Про ялинку під стелю я мріяла з дитинства. Купили штучну, і тепер разом з нами вона не тільки береже природу, але й героїчно витримує весь різдвяно-новорічний цикл: починаючи з 24 грудня і аж до Водохреща,

– поділилась Алла Мазур.

Що відомо про хворобу Алли Мазур

Вперше про онкохворобу Алла Мазур публічно заявила всередині листопада 2019 року. Тоді 54-річна ведуча ТСН опублікувала допис, у якому зізналась, що бореться з раком. Вона вирішила не розголошувати деталей свого діагнозу, запевнивши, що розпочала курс лікування.

У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я – починаю боротися,

– зізналась українська телеведуча.

За словами Алли Мазур, спершу вона не хотіла розповідати громадськості про виявлену хворобу. Однак згодом змінила свою думку, адже її приклад може надихнути українців на обстеження та врешті врятувати чиєсь життя. Тому Алла Мазур закликала всіх дбати про своє здоров'я. Наприкінці звернення вона подякувала медикам, які вчасно направили її на біопсію та виявили рак, а також колегам і рідним, які підтримують її.