Алла Мазур з власного досвіду порадила, як побороти онкологію

54-річна українська журналістка Алла Мазур на початку листопада повідомила, що у неї виявили злоякісну пухлину. Вона оприлюднила своє захворювання для того, аби вкотре нагадати людям про необхідність уважно ставитися до себе та свого здоров'я. Сьогодні ж, 16 січня, на сторінках соціальних мереж телеведуча дала кілька порад, як відшукати в собі сили та почати боротися.

Вперше про онкохворобу Алла Мазур публічно заявила всередині листопада 2019 року. Тоді 54-річна ведуча ТСН опублікувала допис, у якому зізналась, що бореться з раком. Вона вирішила не розголошувати деталей свого діагнозу, запевнивши, що розпочала курс лікування. Алла Мазур переконана, що її приклад може надихнути українців на обстеження та врешті врятувати чиєсь життя.

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Наразі телеведуча, яка повернулася на екрани одразу після початку лікування, пережила четверту хіміотерапію. Вона далася їй значно легше, ніж попередні. Попереду в знаменитості складний шлях лікування та операція, яка обов'язково приведе до гарного результату.

А поки боротьба Алли Мазур за повноцінне життя триває, вона вирішила оприлюднити власні методи, як вберегти себе від розпачу випадку діагностування онкологічної хвороби. Відповідний допис з'явився на особистій сторінці телеведучої в інстаграмі.

Найперше, на чому наголосила телеведуча – регулярне обстеження. Аби розпочинати кожен рік свого життя щасливо, телеведуча пропонує відвідувати лікаря напередодні кожного дня народження. Піклування про своє здоров'я напередодні такого знакового дня точно не завадить, а дата ніколи не забудеться.

Якщо прогнози невтішні, журналістка радить не поспішати з висновками, адже навіть такі діагнози, як онкологія можуть бути хибними. Якщо чергове обстеження підтвердило захворювання, необхідно опанувати себе та одразу розпочинати лікування.

Не відкладати лікування в надії, що розсмокчеться, або допоможуть нетрадиційні методи. Міжнародні протоколи онколікування чіткі, загальні для всіх. Більше про свій діагноз і ліки, що пропонують, можна прочитати в інтернеті. Шукайте лікаря, якому довіряєте – і починайте шлях,

– запевнила Алла Мазур.

Телеведуча зауважила, що цей шлях не буде легким, але боятись і соромитись тут нічого: "Чим раніше почати боротьбу, тим більше шансів на швидше одужання". Сама Алла Мазур зізналася, що довірилася офіційній медицині і переконана, що невдовзі зможе повідомити фінальну добру новину.

Вона вкотре подякувала "усім близьким і далеким" за підтримку і допомогу, яка зіграває і додає сил.