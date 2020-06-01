Популярна українська реперка Alyona Alyona презентувала новий сингл "Пам'ятаю", у якому розповіла свою власну історію, відкрила душу для слухачів.

На особистому ютуб-каналі Alyona Alyona з'явилася нова відеоробота. Вона презентувала спеціально до Дня захисту дітей, який відзначають сьогодні, 1 червня. У новому синглі реп-виконавиця оприлюднила власну сповідь.

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Про що нова композиція Alyona Alyona?

У пісні "Пам'ятаю" артистка розповіла власну життєву історію. У кліпі можемо побачити дітей та ті випробовування, через які багатьом доводиться проходити в дитинстві. Кожне життя складається із тисячі перепон, негараздів, необдуманих вчинків. Але головне – знайти правильну дорогу та почати слідувати нею.

Цей трек – сповідь. Бо я не ідеальна і, щоб бути тою, хто я є, мені довелося пройти через злети і падіння. Я не пишаюсь всім, що робила в житті, але і не цураюсь цього. І якщо б мені запропонували на вибір іншу дорогу, я б вибрала свою ще раз,

– зазначила реперка під відео.

Alyona Alyona – "Пам'ятаю": дивіться відео онлайн

Alyona Alyona про ставлення до дітей

Після прем'єри пісні на інстаграм-сторінці реперка опублікувала допис, у якому зізналася, що дуже любить дітей і дбає про їхнє майбутнє.

"Дітей, які виростуть, стануть журналістами, і їм можуть облити обличчя кислотою чи можуть просто змести їх сліди з лиця Землі, тому що вони хочуть знати більше. Дітей, які просто гратимуться на свіжому повітрі, і в них випадково прилетить куля. Чи ворожа, чи від сусіда. І змиє їх слід з лиця Землі. Дітей, які матимуть друзів, через яких їх можуть бити і гвалтувати на допитах, вибивати неіснуючі свідчення. Дітей, які мріють робити добро для людей, але так багато подій навколо демонструє, що все злочинне часто залишається дієвим і непокараним. Дітей, які мають законне право обирати, ким їм бути, якими рости, у що вірити, як виглядати і кого кохати. Дітей, які дивляться на нас. І беруть приклад саме з нас. А ми в свій час маємо показувати їм, що ми не боїмося, що віримо в правду і закон, що можемо впливати на все!" – написала Alyona Alyona.

Цей трек став ще одним нагадуванням, що діти – це майбутнє нашої країни і необхідно дбати про те, щоб вони мали все необхідне для того, щоб будувати міцну державу.