Знаменита українська реперка Alyona Alyona звернулася до людей у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Виконавиця закликала творити добро та підтримувати один одного у складні часи.

Найболючішою проблемою сьогодення для багатьох мільйонів людей у різних куточках планети є пандемія COVID-19, яка забрала вже майже пів мільйона життів. Реперка Alyona Alyona записала відео, у якому поспілкувалася з громадянами нашої держави на тему цієї смертоносної хвороби.

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У сучасному суспільстві люди, які захворіли на коронавірус, та їх рідні потерпають від стигми та дискримінації.

Стигма це упереджене ставлення до чогось, а дискримінація – це стигма, яка стала дією,

– пояснила Alyona Alyona.

Багато хворих на коронавірус відчувають страх, сором та приниження з боку інших. Ці чинники змушують їх ізолюватися від близьких, приховувати своє захворювання та уникати допомоги лікарів. І все це може спричинити незворотні наслідки.

Зірка наголосила на тому, що ми повинні усвідомити: кожне наше слово має значення. Вона звернулася до українців з порадами, як правильно говорити та поводитися, щоб не допускати стигматизації людей з COVID-19.

Поради правильного висловлювання про коронавірус від Alyona Alyona

Потрібно говорити про новий коронавірус, але не варто асоціювати його з певною країною чи національністю.

Варто говорити про те, що людина має або хворіє на COVID-19.

Коректно сказати, що людина одужала або померла від коронавірусу.

Не варто вживати такі слова, як "жертва" або "випадок".

Необхідно ділитися перевіреною, достовірною інформацією про COVID-19.

Не варто поширювати плітки, міфи, неперевірену інформацію, що тільки залякують.

Звернення Alyona Alyona до українців: дивіться відео онлайн