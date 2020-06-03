Українська реперка Alyona Alyona гостро відреагувала на реакцію українських зірок до протестів проти расизму. Вона закликала колег звертати увагу і на злочини правоохоронців, які відбуваються в Україні.

Як Alyona Alyona відреагувала на протести в мережі

На інстаграм-сторінці реперка Alyona Alyona опублікувала відеозвернення. Артистка зізналась, що вся стрічка її соцмережі наповнена чорними квадратами, які символізують знак протесту проти расизму. Всі зірки Голлівуду опублікували такі фото через смерть Джорджа Флойда після застосування задушливого прийому поліцейським. До протестів долучились і українські знаменитості.

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Alyona Alyona наголосила, що її також турбує питання расизму у світі. Проте в Україні теж є чимало фактів свавілля правоохоронців. Тому зірка звернулась до колег, аби вони так само висвітлювали ці злочини у мережі.

"Хоча тема американського руху мені близька, проте поки наша поліція буде знущатися з людей, ґвалтувати жінок і вбивати дітей, я вважаю, що ми повинні не мовчати про це і говорити про те, що наболіло саме у нас. І разом з вами ми можемо зробити цей світ кращим і зробити закон діючим. Тому я закликаю всіх, будь ласка, не мовчіть про такі питання, піднімайте їх назовні. Хай чують всі, і хай знають всі", – закликала Alyona Alyona.

Про резонансні злочини поліції за останні роки читайте тут.

Хто з українських зірок підтримав рух проти расизму

Після хвилі протестів, яка прокотилась не тільки вулицями США, але й блогами топових американських зірок, проти расизму виступили й українці. Леся Нікітюк, Alina Pash, Андрій Шевченко, Сніжана Онопко, Krutь, Руслан Багінський, Світлана Бевза та інші опублікували чорні картинки. Таким чином вони публічно підтримали протести, які сколихнули Штати.

Водночас Монатік по-особливому прокоментував ситуацію. У мережі він оприлюднив вірш про рівність людей та виступив проти расизму.