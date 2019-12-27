Alyona Alyona показала архівні кадри: як змінилася реперка за 10 років

Українська виконавиця напередодні Нового року вирішила підбити власні підсумки десятиліття. 28-річна знаменитість опублікувала архівні кадри, на яких вона зображена у різні періоди свого життя: від дитячого фото з садочку до світлин, часів шаленої популярності.

Реперка, яка руйнує стереотипи не лише в українському шоу-бізнесі, а й далеко за межами батьківщини, замилувала прихильників своїми зовнішніми змінами. Про внутрішні переконання зірки, які вона сміливо оприлюднюює у своїх піснях, відомо чимало, а от архівні кадри – справжній ексклюзив.

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На відео з кількох світлин Alyona Alyona постала у різному віці. Перший кадр – маленька виконавиця у червоній сукні та з бантом позує із мавпочкою. На другому – більш доросла дівчина постає на лоні природи. Тоді майбутня знаменитість мала меліроване волосся.

Далі фото змінюється на знімок, часів її роботи вихователькою в дитячому садочку. Дівчина зображена у стриманому костюмі кремового кольору під час одного з дитячих свят. Позаду навіть можна помітити виступ малюків на сцені. Останні дві світлини зроблені за шаленої популярності реперки.

Трохи апгрейднулась за останні 10 років. Помітили, як у мене з віком звужуються очі,

– пожартувала виконавиця.

Alyona Alyona любителька креативних світлин. Нещодавно на сторінках її соціальних мереж з'явилося фото, на якому співачка постала без одягу, а пікантні частини її тіла прикрила мандаринка, яку дівчина вправно додала на фото завдяки фотошопу.