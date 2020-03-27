Alyona Alyona показала фотографії з дитинства та згадала веселе життя у селі

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona ніколи не соромилась казати у мережі про те, що є родом із села у Кіровоградській області. Тому її новий допис присвячений саме одному з випадків, який трапився із нею у дитинстві.

На своїй сторінці в інстаграмі молода реперка розмістила декілька фотографій, де постала маленькою дівчинкою у яскравих платтячках – у жовтому з новорічного вечора та у в'язаному фіолетовому на подвір'ї дому.

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Alyona Alyona в дитинстві / Instagram / @alyona.alyona.official

Разом з цим Alyona Alyona поділилась історією, як у неї вдома утримували чимале господарство – кролів, курей, свиней – та найбільшим бунтарем був її півень. Саме з ним у неї було чимало пригод в дитячих роках.

Він топтав і наших курей, і сусідських. І ганяв усіх: як чужих півнів чи тварин, так і людей, що приходили в гості. А особливо дітей. Варто було йому почути скрип калітки, як він здіймався і, біжучи-підлітаючи, прямував клювати кожного вхожого в двір. Важко було прошмигнути непоміченими. Гірше собаки, чесно,

– розповіла артистка.

І якось одного разу до маленької Alyona Alyona прийшла подруга Яна зі скакалкою. Дівчатка хотіли позмагатись між собою у якійсь грі, та не встигли насолодитись, як до них вже наближався півень.



Alyona Alyona в дитинстві / Instagram / @alyona.alyona.official

"Втративши пильність на деякий час, ми почули, як з городу несеться шум і ґвалт – півень почув плескіт резинки об бетон і вже нісся атакувати. Я швидко залетіла в сарай, а Яна вирішила лізти через забор. Там він її і настиг. Клюнув у ногу пару разів. І пішов спокійно з почуттям виповненого зобов’язання. Через пару днів ми відмічали мій день народження і вся вулиця сидячи за столом святкувала зверження тирана. Хоча шрами залишилися у кожного", – ось таку історію з невеселим закінченням для півня розповіла реперка.