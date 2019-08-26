Alyona Alyona потрапила у список номінантів міжнародної премії

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Alyona Alyona потрапила у список номінантів міжнародної премії
Alyona Alyona потрапила у список номінантів міжнародної премії / www.anchor-award.com

Українська реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) претендує на міжнародну премію Anchor. Відзнаку щороку вручають найбільш перспективним артистам світу.

Як йдеться на офіційному сайті Anchor, Альона Савраненко популяризує державну мову, адже співає виключно українською. Окрім цього, молода артистка не прагне показувати гламур, демонструючи образ звичайної жінки, на яку не впливають кліше про красу. Відтак, за словами представників музичної премії, Alyona Alyona – українська королева вулиці. 

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"Хіп-хоп як сила природи: Альона Савраненко, псевдонім Alyona Alyona, читає реп рідною мовою – українською. І те, як її слова течуть, шиплять, котяться, вибиваються і мчать, просто вражає. Alyona Alyona вже є взірцем в Україні. Її відеоролики, в яких вона з гордістю танцює, як королева вулиці, перед житловими масивами рідного міста Баришівка, привернули увагу мільйонів глядачів", – йдеться в описі. 

Відомо, що Anchor – міжнародна музична премія, яку вручають на Reeperbahn Festival у німецькому Гамбурзі. Вперше нагородження відбулось восени 2016 року. Відтоді спеціальна рада обирає 6 номінантів зі всього світу, а експертне журі згодом визначає переможців. 

Окрім Alyona Alyona, на премію претендують: гурт з Китаю The Hormones, британське тріо DRAHLA, норвезька співачка Monica Engeseth та дует з Нідерландів Feng Suave. Нагородження пройде під час музичного фестивалю, який відгримить з 18 до 21 вересня.

Хто така Alyona Alyona?Українська реп-виконавиця, яка до музичної кар'єри працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині. Через тиск з боку колег Альона Савраненко звільнилася. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови" зібрали по мільйону переглядів на YouTube.

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Теги: Новини України Новини LifeStyle Музика Нагороди LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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