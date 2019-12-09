Alyona Alyona представила кліп на пісню "Гори" разом з гуртом KALUSH: відео

У понеділок, 9 грудня, популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona разом з гуртом KALUSH презентувала новий відеокліп на композицію "Гори".

Ролик з'явився на офіційному ютуб-каналі гурту KALUSH. Зйомки кліпу проходили протягом двох днів у Карпатах. "Хочу презентувати наш спільний трек "Гори". Обіцяю вас приємно вразити", – анонсувала вихід відео Alyona Alyona.

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Режисер Антон Шинкаренко розповів, що реп-виконавиці довелося на зйомках боротися зі своїм страхом висоти, адже, щоб дістатися на одну з локацій, потрібно було переступати через тріщини і розломи в скелі.

"За мною гори, яке там горе. Закриті стори, там не гудять мотори", – йдеться у ритмічному приспіві.

KALUSH feat. alyona alyona – Гори: дивіться відеокліп

Трек вже оцінили не тільки користувачі у мережі, а й інші популярні артисти. До прикладу, співачка Джамала прокоментувала публікацію Alyona Alyona в інстаграмі за допомогою "емоджі" у вигляді палаючих вогнів. Неочікуваним коментарем став допис "аеуууу" від переможниці Євробачення-2018 Нети Барзілай, якій також сподобався відеокліп.



Скріншот з інстаграму