Alyona Alyona презентувала кліп на нову пісню: відео

Alyona Alyona всього за рік виступів стала однією з найуспішніших реп-виконавців України. Улюблениця мільйонів, володарка міжнародних премій – це успіх, яким можуть похизуватися далеко не всі артисти вітчизняного шоу-бізнесу.

Реперка, що руйнує стереотипи, презентувала нову пісню під назвою "Дикі танці". Окрім цього, зірка вирішила порадувати прихильників ще й кліпом, який опублікувала на своєму ютуб-каналі.

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Сюжет відеороботи побудований на комп'терній грі. Події відбуваються в Києві. В анімаційному відео Alyona Alyona їде по столиці на автомобілі "Жигулі". Під час цього її починають переслідувати люди та коти. В якийсь момент вона зупиняється, навколо неї збираються ще декілька автомобілів і починаються "дикі танці". Разом із Alyona Alyona танцює все місто.

Артистка також опублікувала в інстаграмі фрагмент відеокліпу та закликала підписників до перегляду.

Пройшла місію "Дикі танці". Друзі, пропоную вам відірватись від сірих буднів і влаштувати собі дикі танці! Дивіться новий кліп на моєму ютуб-каналі, посилання у шапці профілю,

– написала реперка в публікації.

Alyona Alyona – "Дикі танці": дивитись відео онлайн