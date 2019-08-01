Alyona Alyona презентувала кліп на пісню "Велика й смішна": відео

111 Читать новость на русском
Alyona Alyona презентувала кліп на пісню "Велика й смішна"
Alyona Alyona презентувала кліп на пісню "Велика й смішна" / Instagram / @alyona.alyona.official

Реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) презентувала у мережі восьмий кліп у своїй творчості. Ролик із назвою "Велика й смішна" вже поступово підкорює YouTube.

Відомо, що трек "Велика й смішна" увійшов до дебютного альбому реперки – "Пушка". Студійна платівка привернула чималу увагу меломанів незвичною концепцією, відтак Alyona Alyona одним за одним створює кліпи до популярних пісень. 

Читайте також: Alyona Alyona презентувала яскравий кліп до пісні "Якби я була не я": відео

Хто така Alyona Alyona?Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови" зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.

Автором нового ролика став київський кліпмейкер DELTA ARTHUR. У кліпі він підкреслив автобіографічність пісні "Велика й смішна", використавши технологію захоплення руху. Відтак перед камерою постала сама Alyona Alyona, за спиною якої змінювалась локація зйомок: баскетбольний майданчик, балетний зал, сільська панорама, супермаркет. 

"Закрутила мене знову колія. Закрутила мене знову колія, то не я", – написала фрагмент пісні Alyona Alyona, пояснивши задум нового кліпу. 

Дивіться відео до кліпу Alyona Alyona – "Велика й смішна": 

Alyona Alyona – "Велика й смішна": текст нової пісні

Всі ці вулиці просто відбиток
На моєм обличчі
Хтось будує свій шлях із цитат
Йому це не личить
Як знайти себе серед людей
Чи варто шукати? (шукати-шукати)
Бачу селфі – не бачу життя
Такий собі бартер
Правда! Правда чи ні?

Як розпізнати то сніг, чи то гнів?
В моєм емодзі немає цих рис
Стрічкою вгору я падаю, падаю вниз (падаю вниз...)
Падає меседж
В мене їх безліч (купа)
Люди та зали
Майки та звуки тепер
Що ховає за масками кожен? (що?)
Оріджинал кавер
А без маски немов немовля
Так було роками (роками-роками)
Люди в пошуку свіжих ідей
У пошуках слави
Я ж крокую спокійно життям (крокую)
Такі мої справи

Приспів:
Ей
Закрутила мене знову
Колія, колія
Закрутила мене знову
Колія, то не я
Шукала хо-ди
Я просто ішла
Без ліку годин
Велика й смішна
Закрутила мене знову
Колія, колія
Закрутила мене знову
Колія, то не я
Шукала хо-ди
Я просто ішла
Без ліку годин
Велика й смішна

Завтра чека мене день
Завтра я знову піду до людей
Завтра з колонок знову: "бенг-бенг"
Завтра дістану слово зі жмень
Ніби насіння – літери сині
Падають римованим текстом на лист
Змішані сторі в моєму творі
В супер-лото можна виграти приз
Колія-колія-колія
Зплутує долі

Як легко вгодити в капкан
І я знову окреслюю ролі
Мов за аерозолю розпилюю свої слова
Бачу, на ці же несуть
Всі язиками свій слід заметуть
Радість то, що я живу саме тут
Роблю добро і малюю кінцеву мету
Всі ці дороги (всі ці дороги)
Всі перехрестя (всі перехрестя)
Ідуть собі з Богом
Їх перехрестять
Щастя, здоров'я
Успіхів, слави
Я ж крокую спокійно життям
Такі маю справи

Приспів

blog_ava
Зміни у серпні: нові ціни на газ та штрафи за єврономери
сьогодні
21431
Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
сьогодні 12:10 30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
Настя Сукач 3564
Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
сьогодні 10:00 Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 477
Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
сьогодні 09:54 Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
801
Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
сьогодні 09:03 Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
282
День народження Олега Винника: цікаві факти про феномен української естради
31 липня 10:31 День народження Олега Винника: цікаві факти про феномен української естради
Анастасія Манюхіна 3748
Новини
Більше новин
Залиште відгук