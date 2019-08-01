Alyona Alyona презентувала кліп на пісню "Велика й смішна": відео
Реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) презентувала у мережі восьмий кліп у своїй творчості. Ролик із назвою "Велика й смішна" вже поступово підкорює YouTube.
Відомо, що трек "Велика й смішна" увійшов до дебютного альбому реперки – "Пушка". Студійна платівка привернула чималу увагу меломанів незвичною концепцією, відтак Alyona Alyona одним за одним створює кліпи до популярних пісень.
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Хто така Alyona Alyona?Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови" зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.
Автором нового ролика став київський кліпмейкер DELTA ARTHUR. У кліпі він підкреслив автобіографічність пісні "Велика й смішна", використавши технологію захоплення руху. Відтак перед камерою постала сама Alyona Alyona, за спиною якої змінювалась локація зйомок: баскетбольний майданчик, балетний зал, сільська панорама, супермаркет.
"Закрутила мене знову колія. Закрутила мене знову колія, то не я", – написала фрагмент пісні Alyona Alyona, пояснивши задум нового кліпу.
Дивіться відео до кліпу Alyona Alyona – "Велика й смішна":
Alyona Alyona – "Велика й смішна": текст нової пісні
Всі ці вулиці просто відбиток
На моєм обличчі
Хтось будує свій шлях із цитат
Йому це не личить
Як знайти себе серед людей
Чи варто шукати? (шукати-шукати)
Бачу селфі – не бачу життя
Такий собі бартер
Правда! Правда чи ні?
Як розпізнати то сніг, чи то гнів?
В моєм емодзі немає цих рис
Стрічкою вгору я падаю, падаю вниз (падаю вниз...)
Падає меседж
В мене їх безліч (купа)
Люди та зали
Майки та звуки тепер
Що ховає за масками кожен? (що?)
Оріджинал кавер
А без маски немов немовля
Так було роками (роками-роками)
Люди в пошуку свіжих ідей
У пошуках слави
Я ж крокую спокійно життям (крокую)
Такі мої справи
Приспів:
Ей
Закрутила мене знову
Колія, колія
Закрутила мене знову
Колія, то не я
Шукала хо-ди
Я просто ішла
Без ліку годин
Велика й смішна
Закрутила мене знову
Колія, колія
Закрутила мене знову
Колія, то не я
Шукала хо-ди
Я просто ішла
Без ліку годин
Велика й смішна
Завтра чека мене день
Завтра я знову піду до людей
Завтра з колонок знову: "бенг-бенг"
Завтра дістану слово зі жмень
Ніби насіння – літери сині
Падають римованим текстом на лист
Змішані сторі в моєму творі
В супер-лото можна виграти приз
Колія-колія-колія
Зплутує долі
Як легко вгодити в капкан
І я знову окреслюю ролі
Мов за аерозолю розпилюю свої слова
Бачу, на ці же несуть
Всі язиками свій слід заметуть
Радість то, що я живу саме тут
Роблю добро і малюю кінцеву мету
Всі ці дороги (всі ці дороги)
Всі перехрестя (всі перехрестя)
Ідуть собі з Богом
Їх перехрестять
Щастя, здоров'я
Успіхів, слави
Я ж крокую спокійно життям
Такі маю справи
Приспів