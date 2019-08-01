Alyona Alyona презентувала кліп на пісню "Велика й смішна": відео

Реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) презентувала у мережі восьмий кліп у своїй творчості. Ролик із назвою "Велика й смішна" вже поступово підкорює YouTube.

Відомо, що трек "Велика й смішна" увійшов до дебютного альбому реперки – "Пушка". Студійна платівка привернула чималу увагу меломанів незвичною концепцією, відтак Alyona Alyona одним за одним створює кліпи до популярних пісень.

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Хто така Alyona Alyona?Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови" зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.

Автором нового ролика став київський кліпмейкер DELTA ARTHUR. У кліпі він підкреслив автобіографічність пісні "Велика й смішна", використавши технологію захоплення руху. Відтак перед камерою постала сама Alyona Alyona, за спиною якої змінювалась локація зйомок: баскетбольний майданчик, балетний зал, сільська панорама, супермаркет.

"Закрутила мене знову колія. Закрутила мене знову колія, то не я", – написала фрагмент пісні Alyona Alyona, пояснивши задум нового кліпу.

Дивіться відео до кліпу Alyona Alyona – "Велика й смішна":

Alyona Alyona – "Велика й смішна": текст нової пісні

Всі ці вулиці просто відбиток

На моєм обличчі

Хтось будує свій шлях із цитат

Йому це не личить

Як знайти себе серед людей

Чи варто шукати? (шукати-шукати)

Бачу селфі – не бачу життя

Такий собі бартер

Правда! Правда чи ні?



Як розпізнати то сніг, чи то гнів?

В моєм емодзі немає цих рис

Стрічкою вгору я падаю, падаю вниз (падаю вниз...)

Падає меседж

В мене їх безліч (купа)

Люди та зали

Майки та звуки тепер

Що ховає за масками кожен? (що?)

Оріджинал кавер

А без маски немов немовля

Так було роками (роками-роками)

Люди в пошуку свіжих ідей

У пошуках слави

Я ж крокую спокійно життям (крокую)

Такі мої справи



Приспів:

Ей

Закрутила мене знову

Колія, колія

Закрутила мене знову

Колія, то не я

Шукала хо-ди

Я просто ішла

Без ліку годин

Велика й смішна

Закрутила мене знову

Колія, колія

Закрутила мене знову

Колія, то не я

Шукала хо-ди

Я просто ішла

Без ліку годин

Велика й смішна



Завтра чека мене день

Завтра я знову піду до людей

Завтра з колонок знову: "бенг-бенг"

Завтра дістану слово зі жмень

Ніби насіння – літери сині

Падають римованим текстом на лист

Змішані сторі в моєму творі

В супер-лото можна виграти приз

Колія-колія-колія

Зплутує долі



Як легко вгодити в капкан

І я знову окреслюю ролі

Мов за аерозолю розпилюю свої слова

Бачу, на ці же несуть

Всі язиками свій слід заметуть

Радість то, що я живу саме тут

Роблю добро і малюю кінцеву мету

Всі ці дороги (всі ці дороги)

Всі перехрестя (всі перехрестя)

Ідуть собі з Богом

Їх перехрестять

Щастя, здоров'я

Успіхів, слави

Я ж крокую спокійно життям

Такі маю справи

Приспів