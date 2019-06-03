Alyona Alyona презентувала яскравий кліп до пісні "Якби я була не я": відео

Популярна співачка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко), яка стрімко підкорила українців незвичними реп-піснями, презентувала чергову новинку. Артистка опублікувала кліп до треку "Якби я була не я", що увійшов до її дебютного альбому.

Це вже сьомий ролик, створений на підтримку студійної платівки "Пушка", яка вийшла у квітні 2019 року. Кліп "Якби я була не я" став своєрідним експериментом для Alyona Alyona, адже вперше у відео прихильники не побачать артистку.

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Реалізувати креативну ідею взявся відомий український художник і аніматор Сашко Даниленко, який створив неймовірну анімаційну історію, передає ТСН. Митець вклав у кліп феміністичну ідею, в якій він майстерно показав роль жінки у світі.

Спочатку я планував цей проект як колаборації з різними аніматорами та ілюстраторами, але в підсумку все зробив самостійно. Пісню "Якби я була не я" я сприймаю як маніфест всіх українських жінок і визнання їх вкладу та важливості, які так часто бувають недооцінені. Відеоряд цієї роботи – це чиста імпровізація, де роль жінки показана через абстрактні образи,

– розповів Сашко Даниленко.

Окрім цього, він зізнався, що співпраця з Alyona Alyona була для нього дуже очікуваною, адже аніматор стежить за творчістю артистки від першого її синглу.

"Коли всіх порвав перший бенгер Альони, я відчув, що в нашій галактиці народилася супернова зірка небаченої сили й яскравості. Я би просто не зміг пройти повз і не попрацювати з нею! Мені подобається, як вона відчуває і використовує українське слово. Тому я підтримав її ідею зробити кліп саме як лірик відео, адже це прекрасний спосіб зберегти цю динамічну поезію візуально", – розповів Сашко Даниленко.

Дивіться новий кліп до пісні Alyona Alyona – "Якби я була не я": lyric-відео

Alyona Alyona – "Якби я була не я": текст пісні

Я б не шукала біти, я б не шукала свій стиль

Я би палила мости, і була би з простих, з точністю, як ти

Я б не копила думки, я би була аби з ким

Я би ладнала замки, і будувала від всіх барикади, з точністю, як ти

Я би ховала себе, і я ховала себе; в'яла, а мала цвісти

Тихо плекала наївні надії, а мала би встати і йти

Мала би бачити ціль, те, що я хочу в кінці

Мала б синицю в руці, та я рахувала лелечі хвости — з точністю, як ти, ей!

Приспів:

А тепер під дикий біт всіх кидає в піт

Так минає цілий рік — на минуле — RIP

Десять років як у грі, вже мовчати — гріх

Сотні рук уже вгорі — в небі чути грім

А тепер під дикий біт всіх кидає в піт

Так минає цілий рік — на минуле — RIP

Десять років як у грі, вже мовчати — гріх

Сотні рук уже вгорі — в небі чути грім

Якби я була не я, якби я не я

Якби я була не я, якби я не я

Якби я була не я, якби я не я

То не рвали б вас баси, як коса бур’ян

Якби я була не я, якби я не я

Якби я була не я, якби я не я

Якби я була не я, якби я не я

То не рвали б вас баси, як коса бур'ян