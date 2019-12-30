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Alyona Alyona різко висловилася про забруднення навколишнього середовища

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Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Українська реперка Alyona Alyona, яка потрапила у список "50 нових артистів 2020 року" британського видання The Guardian, заговорила про тему екологічного забруднення.

Співачка на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала знімок, на якому вона лежить на ліжку, а навколо її оточує сміття – непотрібні папірці, серветки, пластикові пакети, горнятка від кави.

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Alyona Alyona згадала популярне прислів'я у підписі: "Не плюй у криницю, з якої п'єш водицю!" і додала, що наш дім – це вся земля, відтак необхідно піклуватися про неї та не забруднювати. За її словами, "всі ми бережемо своє "вiдро води" вдома, але "криницi" на вулицях стають все занедбанiшими".⠀

Наш дiм — це не тiльки наша оселя, а й земля, яка нас годує. I якщо ми не смiтимо там, де живемо, то дбаймо про всі місця, де проводимо час,
– наголосила реперка.

 

Протягом перших хвилин після публікації знімок назбирав тисячі вподобань від підписників. Також користувачі у соціальних мережах підтримали думку Alyona Alyona.

"Якби всі це розуміли", "Я з вами згідна на всі сто", "Дякую, що говориш про це", "Золоті слова", "Як правильно сказано", – пишуть шанувальники у коментарях.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Екологія LifeStyle Alyona Alyona
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