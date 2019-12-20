Alyona Alyona у дуеті з Джамалою презентувала кліп на пісню "Забирай"

Реперка представила пісню з ліричною виконавицею. Джамала та Alyona Alyona у спільній роботі порушили тему хейтерства в Інтернеті. Співачки закликали виходити з онлайну та жити на повну поза мережею. Прем'єра кліпу "Забирай" відбулася сьогодні, 20 грудня.

Виконавиця та авторка беззаперечних хітів Alyona Alyona, яка так полюбляє дуети з популярними представниками українського шоу-бізнесу, долучила Джамалу до репмузики. Вони презентували дебютну спільну роботу "Забирай".

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Над піснею зірки працювали спільно. За текст відповідала Alyona Alyona, а музику творила Джамала. Цілком протилежні стилі українських співачок гармонійно сплелися воєдино і дозволили кожній із них проявити власну індивідуальність.

Зазвичай люди в соцмережах дуже відрізняються від того, які вони в житті. Помічають всі недоліки інших, а про свої ніби забувають. Коли тобі пишуть компліменти і приємні речі лише тоді, якщо щось потрібно, коли заздрість через край, а жовту пресу споживають швидше, ніж їжу. Не судіть, і не судимі будете,

– презентувала сингл Alyona Alyona у своєму інстаграмі.

Джамала ж заявила, що на її думку соцмережі стерли кордони між артистом і слухачами. Вона висловила твердження, що такий безперешкодний контакт зі своєю аудиторією може стати для артиста спражньою пасткою. Адже прихильники часом забувають про особисте життя зірок, ставлячи клеймо "зіркова хвороба". А коментарі в соцмережах можуть боляче поранити.

"Забирай" про диванних критиків, про людей, які заповнюють свою внутрішню порожнечу ненавистю і люттю, живуть чужим життям онлайн. Живіть і любіть одне одного офлайн,

– написала Джамала.

Alyona Alyona feat. JAMALA – Забирай: дивіться кліп онлайн

Alyona Alyona feat. JAMALA – Забирай: текст пісні

Можеш забрати від мене слова похвали,

що ти щойно писав.

Вісі компліменти зі жмені

Від крутих до малих,

Що придумав ти сам.

Можеш втопити в воді

Те відро сподівань,

що на мене поклав.

Все це зроби, а тоді

Просто сядь на диван

І шматуй свої плани.

Викинь назовні

Хоч ясла ще повні.

Мов присмертний понні,

Мов пристрій з Японії.

Але ж не вічно палати в агонії

Бідним серцям.

Все колись приходить

До логічного завершення.

Щось буває вперше,

Але зламався стержень

І утворився лід.

І все, що тут присутнє твоє,

Я дарую тобі.

Забирай свої коменти,

Забирай вподобайки.

Перестань мені спамити,

У дірект свої байки.

Якщо ціль твоя корисна,

Якщо це все нещиро,

Забери свої руки від творчості,

Чуєш мене?

І не рухай речима.

Забирай собі,

Фото, глянець, шпальти.

Забирай собі,

Кліпи, топи, чарти.

Забирай собі,

Кожен мій концерт.

Я дарую тобі все це, на.

Забери на десерт.

Забирай собі,

Фото, глянець, шпальти.

Забирай собі,

Кліпи, топи, чарти.

Забирай собі,

Кожен мій концерт.

Я дарую тобі все це, на.

Забери на десерт.

Забери мій спів,

Хай саме тебе

він зробить відомим.

Забери мій дім,

Я часто була десь,

Тільки не вдома.

Забери собі,

Мої надбання,

мої нагороди.

Забери мій шлях,

Відчуй на собі

Всі мої незгоди.

Забирай,

Коменти, лайки,

Всі вподобайки,

Всі свої листи,

Що з горами слів.

Забирай,

Все, що твоє тут,

Я дарую тобі.

Забирай,

Коменти, лайки,

Всі вподобайки,

Всі свої листи,

Що з горами слів.

Забирай,

Коменти, лайки,

Всі вподобайки,

Всі вподобайки.

Забирай собі,

Фото, глянець, шпальти.

Забирай собі,

Кліпи, топи, чарти.

Забирай собі,

Кожен мій концерт.

Я дарую тобі все це, на.

Забери на десерт.

Забирай собі,

Фото, глянець, шпальти.

Забирай собі,

Кліпи, топи, чарти.

Забирай собі,

Кожен мій концерт.

Я дарую тобі все це, на.

Забери на десерт.

Забирай собі фотки,

Чуєш мене?

Забирай собі шпальти,

Чуєш мене?

Забирай собі кліпи,

Не рухай речима.

Забирай собі чарти.

Забирай, забирай.