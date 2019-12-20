24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Alyona Alyona у дуеті з Джамалою презентувала кліп на пісню "Забирай"

471 Читать новость на русском
Alyona Alyonaз Джамалою / Instagram / @jamalajaaa

Реперка представила пісню з ліричною виконавицею. Джамала та Alyona Alyona у спільній роботі порушили тему хейтерства в Інтернеті. Співачки закликали виходити з онлайну та жити на повну поза мережею. Прем'єра кліпу "Забирай" відбулася сьогодні, 20 грудня.

Виконавиця та авторка беззаперечних хітів Alyona Alyona, яка так полюбляє дуети з популярними представниками українського шоу-бізнесу, долучила Джамалу до репмузики. Вони презентували дебютну спільну роботу "Забирай". 

Читайте також: Джамала презентувала авторську колискову: чуттєвий запис

Над піснею зірки працювали спільно. За текст відповідала Alyona Alyona, а музику творила Джамала. Цілком протилежні стилі українських співачок гармонійно сплелися воєдино і дозволили кожній із них проявити власну індивідуальність. 

Зазвичай люди в соцмережах дуже відрізняються від того, які вони в житті. Помічають всі недоліки інших, а про свої ніби забувають. Коли тобі пишуть компліменти і приємні речі лише тоді, якщо щось потрібно, коли заздрість через край, а жовту пресу споживають швидше, ніж їжу. Не судіть, і не судимі будете,
– презентувала сингл Alyona Alyona у своєму інстаграмі. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Джамала ж заявила, що на її думку соцмережі стерли кордони між артистом і слухачами. Вона висловила твердження, що такий безперешкодний контакт зі своєю аудиторією може стати для артиста спражньою пасткою. Адже прихильники часом забувають про особисте життя зірок, ставлячи клеймо "зіркова хвороба". А коментарі в соцмережах можуть боляче поранити. 

"Забирай" про диванних критиків, про людей, які заповнюють свою внутрішню порожнечу ненавистю і люттю, живуть чужим життям онлайн. Живіть і любіть одне одного офлайн,
– написала Джамала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Alyona Alyona feat. JAMALA – Забирай: дивіться кліп онлайн 

Alyona Alyona feat. JAMALA – Забирай: текст пісні 

Можеш забрати від мене слова похвали,
що ти щойно писав. 
Вісі компліменти зі жмені
Від крутих до малих, 
Що придумав ти сам. 

Можеш втопити в воді
Те відро сподівань,
що на мене поклав. 
Все це зроби, а тоді 
Просто сядь на диван 
І шматуй свої плани. 
Викинь назовні
Хоч ясла ще повні. 
Мов присмертний понні, 
Мов пристрій з Японії.
Але ж не вічно палати в агонії
Бідним серцям. 

Все колись приходить
До логічного завершення. 
Щось буває вперше, 
Але зламався стержень
І утворився лід. 
І все, що тут присутнє твоє,
Я дарую тобі. 

Забирай свої коменти, 
Забирай вподобайки. 
Перестань мені спамити, 
У дірект свої байки. 
Якщо ціль твоя корисна, 
Якщо це все нещиро,
Забери свої руки від творчості, 
Чуєш мене? 
І не рухай речима.

Забирай собі, 
Фото, глянець, шпальти. 
Забирай собі, 
Кліпи, топи, чарти. 
Забирай собі, 
Кожен мій концерт. 
Я дарую тобі все це, на. 
Забери на десерт. 

Забирай собі,
Фото, глянець, шпальти.
Забирай собі,
Кліпи, топи, чарти.
Забирай собі,
Кожен мій концерт.
Я дарую тобі все це, на. 
Забери на десерт.

Забери мій спів, 
Хай саме тебе
він зробить відомим. 
Забери мій дім, 
Я часто була десь, 
Тільки не вдома. 
Забери собі, 
Мої надбання,
мої нагороди. 
Забери мій шлях, 
Відчуй на собі 
Всі мої незгоди. 

Забирай,
Коменти, лайки, 
Всі вподобайки,
Всі свої листи, 
Що з горами слів. 
Забирай,
Все, що твоє тут,
Я дарую тобі. 

Забирай,
Коменти, лайки,
Всі вподобайки,
Всі свої листи,
Що з горами слів.
Забирай,
Коменти, лайки,
Всі вподобайки,
Всі вподобайки.

Забирай собі,
Фото, глянець, шпальти.
Забирай собі,
Кліпи, топи, чарти.
Забирай собі,
Кожен мій концерт.
Я дарую тобі все це, на.
Забери на десерт.

Забирай собі,
Фото, глянець, шпальти.
Забирай собі,
Кліпи, топи, чарти.
Забирай собі,
Кожен мій концерт.
Я дарую тобі все це, на.
Забери на десерт.

Забирай собі фотки, 
Чуєш мене? 
Забирай собі шпальти,
Чуєш мене? 
Забирай собі кліпи, 
Не рухай речима. 
Забирай собі чарти.
Забирай, забирай. 

Хто стріляв на Луб’янці під ФСБ: деталі про Євгена Манюрова та фото 18+
сьогодні
6924
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика Джамала Alyona Alyona
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:57 Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
Квітослава Туз 7995
19 грудня 20:23 Як обрати новорічну сукню: поради від стиліста
Юлія Девда 498
19 грудня 19:55 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 7720
19 грудня 16:01 Як знаменитості прикрасили новорічну ялинку: яскрава фотопідбірка
Юлія Михайлова 718
19 грудня 06:10 Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися
Юлія Турелик 1507
Новини
Більше новин
Залиште відгук