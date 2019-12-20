Alyona Alyona у дуеті з Джамалою презентувала кліп на пісню "Забирай"
Реперка представила пісню з ліричною виконавицею. Джамала та Alyona Alyona у спільній роботі порушили тему хейтерства в Інтернеті. Співачки закликали виходити з онлайну та жити на повну поза мережею. Прем'єра кліпу "Забирай" відбулася сьогодні, 20 грудня.
Виконавиця та авторка беззаперечних хітів Alyona Alyona, яка так полюбляє дуети з популярними представниками українського шоу-бізнесу, долучила Джамалу до репмузики. Вони презентували дебютну спільну роботу "Забирай".
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Над піснею зірки працювали спільно. За текст відповідала Alyona Alyona, а музику творила Джамала. Цілком протилежні стилі українських співачок гармонійно сплелися воєдино і дозволили кожній із них проявити власну індивідуальність.
Зазвичай люди в соцмережах дуже відрізняються від того, які вони в житті. Помічають всі недоліки інших, а про свої ніби забувають. Коли тобі пишуть компліменти і приємні речі лише тоді, якщо щось потрібно, коли заздрість через край, а жовту пресу споживають швидше, ніж їжу. Не судіть, і не судимі будете,
– презентувала сингл Alyona Alyona у своєму інстаграмі.
Джамала ж заявила, що на її думку соцмережі стерли кордони між артистом і слухачами. Вона висловила твердження, що такий безперешкодний контакт зі своєю аудиторією може стати для артиста спражньою пасткою. Адже прихильники часом забувають про особисте життя зірок, ставлячи клеймо "зіркова хвороба". А коментарі в соцмережах можуть боляче поранити.
"Забирай" про диванних критиків, про людей, які заповнюють свою внутрішню порожнечу ненавистю і люттю, живуть чужим життям онлайн. Живіть і любіть одне одного офлайн,
– написала Джамала.
Alyona Alyona feat. JAMALA – Забирай: текст пісні
Можеш забрати від мене слова похвали,
що ти щойно писав.
Вісі компліменти зі жмені
Від крутих до малих,
Що придумав ти сам.
Можеш втопити в воді
Те відро сподівань,
що на мене поклав.
Все це зроби, а тоді
Просто сядь на диван
І шматуй свої плани.
Викинь назовні
Хоч ясла ще повні.
Мов присмертний понні,
Мов пристрій з Японії.
Але ж не вічно палати в агонії
Бідним серцям.
Все колись приходить
До логічного завершення.
Щось буває вперше,
Але зламався стержень
І утворився лід.
І все, що тут присутнє твоє,
Я дарую тобі.
Забирай свої коменти,
Забирай вподобайки.
Перестань мені спамити,
У дірект свої байки.
Якщо ціль твоя корисна,
Якщо це все нещиро,
Забери свої руки від творчості,
Чуєш мене?
І не рухай речима.
Забирай собі,
Фото, глянець, шпальти.
Забирай собі,
Кліпи, топи, чарти.
Забирай собі,
Кожен мій концерт.
Я дарую тобі все це, на.
Забери на десерт.
Забирай собі,
Фото, глянець, шпальти.
Забирай собі,
Кліпи, топи, чарти.
Забирай собі,
Кожен мій концерт.
Я дарую тобі все це, на.
Забери на десерт.
Забери мій спів,
Хай саме тебе
він зробить відомим.
Забери мій дім,
Я часто була десь,
Тільки не вдома.
Забери собі,
Мої надбання,
мої нагороди.
Забери мій шлях,
Відчуй на собі
Всі мої незгоди.
Забирай,
Коменти, лайки,
Всі вподобайки,
Всі свої листи,
Що з горами слів.
Забирай,
Все, що твоє тут,
Я дарую тобі.
Забирай,
Коменти, лайки,
Всі вподобайки,
Всі свої листи,
Що з горами слів.
Забирай,
Коменти, лайки,
Всі вподобайки,
Всі вподобайки.
Забирай собі,
Фото, глянець, шпальти.
Забирай собі,
Кліпи, топи, чарти.
Забирай собі,
Кожен мій концерт.
Я дарую тобі все це, на.
Забери на десерт.
Забирай собі,
Фото, глянець, шпальти.
Забирай собі,
Кліпи, топи, чарти.
Забирай собі,
Кожен мій концерт.
Я дарую тобі все це, на.
Забери на десерт.
Забирай собі фотки,
Чуєш мене?
Забирай собі шпальти,
Чуєш мене?
Забирай собі кліпи,
Не рухай речима.
Забирай собі чарти.
Забирай, забирай.