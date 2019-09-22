Alyona Alyona виборола перемогу на престижній міжнародній премії Anchor

Популярна українська реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) стала лауреатом міжнародної премії Anchor. Щороку відзнаку присуджують найбільш перспективному артисту, який досягнув чималі успіхи у своїй кар'єрі.

Урочиста церемонія нагородження відбулась у суботу, 21 вересня, під час музичного фестивалю в Гамбурзі. За міжнародну премію Anchor разом з вітчизняною зіркою поборолись ще 5 виконавців: співачки Celeste (Великобританія) і Moyka (Норвегія) та гурти Drahla (Великобританія), The Hormones (Китай) і Feng Suave (Нідерланди). Однак перемогу все ж отримала запальна українська реперка Alyona Alyona.

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Вже везу додому. Дякую всім, хто був поруч, тим, хто вірив, а також тату, мамі та моїй команді. Ми це зробили!

– прокоментувала перемогу Alyona Alyona.

Ще наприкінці серпня 2019 року стало відомо, що Alyona Alyona потрапила до списку номінантів міжнародної премії. За словами організаторів, саме вітчизняна реперка має "масивний, динамічний драйв, поставлений на темні, качаючі ритми". Всього за рік своєї кар'єри артистка отримала шалену популярність не тільки в Україні, але і за її межами. Водночас зірка пропагує рідну мову, виконуючи всі композиції українською.

"Хіп-хоп як сила природи: Альона Савраненко, псевдонім Alyona Alyona, читає реп рідною мовою – українською. І те, як її слова течуть, шиплять, котяться, вибиваються і мчать, просто вражає. Alyona Alyona вже є взірцем в Україні. Її відеоролики, в яких вона з гордістю танцює, як королева вулиці, перед житловими масивами рідного міста Баришівка, привернули увагу мільйонів глядачів", – зазначили організатори премії Alyona Alyona.

Що відомо про Anchor? Це міжнародна музична премія, яку вручають на Reeperbahn Festival у німецькому Гамбурзі. Вперше нагородження відбулось восени 2016 року. Відтоді спеціальна рада обирає 5-6 номінантів зі всього світу, а експертне журі згодом визначає переможців.