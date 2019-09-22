Alyona Alyona виборола перемогу на престижній міжнародній премії Anchor

391 Читать новость на русском
Alyona Alyona отримала премію Anchor
Alyona Alyona отримала премію Anchor / Instagram / @alyona.alyona.official

Популярна українська реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) стала лауреатом міжнародної премії Anchor. Щороку відзнаку присуджують найбільш перспективному артисту, який досягнув чималі успіхи у своїй кар'єрі.

Урочиста церемонія нагородження відбулась у суботу, 21 вересня, під час музичного фестивалю в Гамбурзі. За міжнародну премію Anchor разом з вітчизняною зіркою поборолись ще 5 виконавців: співачки Celeste (Великобританія) і Moyka (Норвегія) та гурти Drahla (Великобританія), The Hormones (Китай) і Feng Suave (Нідерланди). Однак перемогу все ж отримала запальна українська реперка Alyona Alyona.

Читайте також: Від Баришівки до Переяслав-Хмельницького: Alyona Alyona згадала про рідні міста

Вже везу додому. Дякую всім, хто був поруч, тим, хто вірив, а також тату, мамі та моїй команді. Ми це зробили! 
– прокоментувала перемогу Alyona Alyona.

Ще наприкінці серпня 2019 року стало відомо, що Alyona Alyona потрапила до списку номінантів міжнародної премії. За словами організаторів, саме вітчизняна реперка має "масивний, динамічний драйв, поставлений на темні, качаючі ритми". Всього за рік своєї кар'єри артистка отримала шалену популярність не тільки в Україні, але і за її межами. Водночас зірка пропагує рідну мову, виконуючи всі композиції українською. 

"Хіп-хоп як сила природи: Альона Савраненко, псевдонім Alyona Alyona, читає реп рідною мовою – українською. І те, як її слова течуть, шиплять, котяться, вибиваються і мчать, просто вражає. Alyona Alyona вже є взірцем в Україні. Її відеоролики, в яких вона з гордістю танцює, як королева вулиці, перед житловими масивами рідного міста Баришівка, привернули увагу мільйонів глядачів", – зазначили організатори премії Alyona Alyona. 

Що відомо про Anchor? Це міжнародна музична премія, яку вручають на Reeperbahn Festival у німецькому Гамбурзі. Вперше нагородження відбулось восени 2016 року. Відтоді спеціальна рада обирає 5-6 номінантів зі всього світу, а експертне журі згодом визначає переможців.

blog_ava
Головні новини 21 вересня: 9 загиблих у ДТП під Одесою і затримання активістів на Львівщині
сьогодні
4138
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Нагороди Alyona Alyona
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Street style у Мілані: як виглядають гості Тижня моди на вулицях "столиці моди"
21 вересня 21:31 Street style у Мілані: як виглядають гості Тижня моди на вулицях "столиці моди"
1345
День народження Стівена Кінга: ТОП-5 книжок короля жахів
21 вересня 12:00 День народження Стівена Кінга: ТОП-5 книжок короля жахів
Євгенія Мазур 1050
Софі Лорен – 85: найкращі цитати італійки про красу та любов
20 вересня 21:31 Софі Лорен – 85: найкращі цитати італійки про красу та любов
4641
Від наркотиків до боксу і кіно: як розпочинав свою кар'єру актор Міккі Рурк
20 вересня 12:34 Від наркотиків до боксу і кіно: як розпочинав свою кар'єру актор Міккі Рурк
1189
Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
20 вересня 11:02 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
8573
Новини
Більше новин
Залиште відгук