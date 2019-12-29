Alyona Alyona ввійшла до числа 50 нових артистів 2020 року за версією The Guardian

Реперка стала однією з 50 виконавців, на які покладає значні сподівання британське видання "The Guardian" у наступному році. До престижного переліку ввійшли артисти від представників українського репу до важкого металу. Alyona Alyona визнали зіркою, яка руйнує стереотипи на міжнародному рівні.

Днями британська газета "The Guardian" оприлюднила список "50 нових артистів 2020 року". 28-річна українська виконавиця Alyona Alyona представила вітчизняну творчість поряд зі світовими співаками у різних музичних жанрах.

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Видання наголосило на тому, що своїми текстами та стійкою життєвою позицією реперці вдається надихати слухачів на нові звершення та ліквідувати упередження щодо зовнішності та місця жінки в соціумі.

Колишня вихователька дитячого садка, українська реперка Alyona Alyona у своїй музиці не використовує нецензурну лексику на випадок, якщо її почують діти. Але її реп з відтінком традиційних вокальних мелодій не такий вже й беззубий. Вона "читає" про своє звичне життя, торкаючись тем фемінізму, бодіпозитиву та толерантності до зовнішності,

– зазначили представники "The Guardian".

Так, трек "Пушка" Alyona Alyona увійшов до спільного плейлиста тих співаків, яким прогнозують міжнародний творчий успіх у наступному році.

Alyona Alyona – Пушка: дивіться кліп онлайн

Нагадаємо, що українська реперка опинилася серед числа шести номінантів на міжнародну премію Anchor, яку щороку вручають найбільш перспективним молодим артистам світу. За словами представників музичної премії, Alyona Alyona – українська королева вулиці, яка демонструє образ звичайної жінки, на яку не впливають кліше про красу.