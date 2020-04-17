Alyona Alyona записала трек "Мій район": Таких районів в Україні є мільйон

Відома на весь світ українська реперка під час карантину самоізолювалася вдома на рідній Кіровоградщині. Місця, де Alyona Alyona провела своє дитинство і юність, надихнули її на написання треку "Мій район", у якому кожен слухач впізнає знайомий колорит вулиць.

Впродовж карантину Alyona Alyona невтомно тішить прихильників своїм гумором та демонструє, як проводить час вдома. Проте навіть самоізоляція не завадила реперці творити нову музику. Вона записала трек "Мій район", який відтворює самобутність рідних місць.

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На особистій сторінці в інстаграмі Alyona Alyona опублікувала відео, зняте на камеру телефону вдома. Зірка виконала новий сингл про район, у якому зростала: "Там записують на хрестик, там відсутній рестик, але то прогрес, коли латають тротуар… То мій район, ти знаєш мій район. На стінах є досьє на всіх і стертий телефон… Таких районів в Україні є мільйон".

Давно не була так довго вдома. Шкода, що не можу всіх зібрати на районі зараз. А так хочеться. Мені завжди було що сказати про ці місця, є що згадати. Той випадок, коли всі свої і все навколо своє. Для цих людей я завжди буду Альоною з садочку,

– прокоментувала прем'єру Alyona Alyona.

Прихильники реперки не стали спростовувати, що все описане у треці для них знайоме та близьке: "Просто в десяточку про "хрестик". Менше ніж за добу ролик переглянули понад 35 тисяч користувачів, залишивши сотні захопливих коментарів.

Слід зазначити, що Alyona Alyona не соромиться демонструвати своє життя поза сценою. Днями вона показала, що вдома допомагає батькам по господарству та вилами розкидає гній. Замість сценічних костюмів на ній синій комбінезон, куртка та старі черевики.