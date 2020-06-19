Майбутня багатодітна матуся Alyosha з особливим трепетом ставиться до своєї родини. Якщо двоє синів співачки давно стали зірками соціальних мереж, то долучати батьків до публічності вона наважується вперше. Напередодні Дня батька зірка показала архівні фото з татком, на яких постала дитиною.

Ностальгічні зворушливі світлини Alyosha опублікувала в особистому інстаграм-профілі. Знаменитість наважилася не лише познайомити шанувальників з батьком, а й чи не вперше показати, як виглядала в дитинстві. Вона розчулила мережу зверненням до татка Олександра Миколайовича, зізнавшись, що він для неї найкращий.

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Напередодні Дня батька зірка не оминула увагою й свого люблячого зіркового чоловіка Тараса Тополю, з яким виховує двох синів й чекає на появу донечки. Вона наголосила, що лідер гурту "Антитіла" – приклад для їхніх дітей та чудовий батько.

"Діти змалечку більше за все люблять своїх батьків. Мій тато для мене найкращий. Ну і, звісно, кохаю безмежно татка своїх прекрасних діток Тараса Тополю. Ти справжній приклад для наших дітей і надзвичайно турботливий татусь", – написала Alyosha.

Як Alyosha виглядала в дитинстві?

Співачка показала два архівних чорно-білих фото з батьком, на яких постала немовлям та підлітком. На першому кадрі Alyosha в сукні в горошок та з чубчиком сором'язливо танцює з татком, а на другому – крихіткою сидить у нього на колінах. Неможливо не помітити, з якою любов'ю та ніжністю батько дивиться на свою єдину донечку.

Уважні фоловери не змогли оминути увагою приголомшливу схожість старшого сина артистки Романа з дідусем: "Синочок – копія дідуся", "На другому фото особливо помітно, як один із ваших синочків дуже схожий на дідуся".



Alyosha з батьком у дитинстві / Фото Instagram / @alyoshasinger



Alyosha з батьком у дитинстві / Фото Instagram / @alyoshasinger

Нагадаємо, що напередодні Alyosha вперше показала свою маму з нагоди дня народження неньки. Варто наголосити, що на це фото в мережі відреагували шквалом коментарів й прихильники наголосили, що зірка дуже схожа на свою маму.