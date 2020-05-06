Alyosha шокувала заявою: співачку ледь не зґвалтували у 13 років

Вагітна виконавиця розсекретила моторошний факт зі свого минулого. Alyosha ледь не стала жертвою зґвалтування у підлітковому віці. На момент інциденту їй було лише 13 років, а врятували її сміливість та вчасна реакція сусідів.

Для програми "Зірковий шлях" 33-річна Alyosha зробила шокуюче зізнання. Мати двох синів була за крок до сексуального насильства. У 13 років на неї напав хлопець у під'їзді будинку. На щастя, їй вдалося врятуватися.

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Артистка наголосила, що навіть не сподівалася на порятунок, адже допомагати було нікому. Вона все ж опанувала себе, поборола свій страх та почала дуже голосно кричати. Тоді жителі багатоповерхівки відреагували вчасно та відчинили двері на одному з верхніх поверхів.

Вже думала, що я попалася, як заручник ситуації… Хлопець злякався і побіг донизу, а я – наверх, на останній поверх. Я дзвонила у всі двері,

– пригадала Alyosha.

Налякана 13-річна дівчина забігла до однієї з квартир та від пережитого шоку почала зачиняти всі замки на дверях самостійно. Вона не стала розсекречувати особу нападника та залишила в таємниці те, чи отримав він покарання за свої лихі наміри. Проте приклад Alyosha свідчить, що в подібних ситуаціях необхідно проявити відчайдушність, аби вберегти себе від насильства.

Нагадаємо, що Тарас Тополя та Alyosha чекають на поповнення у родині та поки не розголошують стать малюка. Пара виховує двох синів – 7-річного Романа та 4-річного Марка, а зіркова матуся не приховує, що вже на шостому місяці вагітності чималий живіт суттєво обмежує її рухи.