Alyosha та Vlad Darwin розбурхали мережу пристрасним кліпом "Торнадо": відео
Популярні українські вокалісти Alyosha та Vlad Darwin презентували дуетний трек "Торнадо". До композиції вже встигли зняти спекотний ролик, який розбурхав мережу.
Ролик знімали у пустелі Об’єднаних Арабських Еміратів, тому кадри по-справжньому були спекотними. Alyosha та Vlad Darwin хотіли показати "торнадо" почуттів, які вирують між двома людьми.
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"Знімання відбувалися і з землі, і з повітря. Ми хотіли передати масштаб почуттів, які живуть в серцях закоханих, тому обрали саме пустелю – величезний відкритий простір. "Торнадо" – це палкі почуття, цікаві образи, захоплюючі краєвиди. Alyosha з ніжної й тендітної музи кліпу "Пірнай" перетвориться на шаманку. Вона чаклує, і ви в цьому переконаєтеся. Мені дійсно подобається перевтілення Alyosha в цьому відео", – розповів Vlad Darwin.
За задумом режисерки Інни Грабар, двоє людей намагаються знайти один одного в пустелі. Для цього закохані використовують виключно свої почуття. Дорогою Alyosha та Vlad Darwin позбуваються усього, що заважає їм відчувати гармонію, зокрема, одягу, тому глядачі зможуть побачити сексуальний образ артистки. Окрім цього, у кліпі знялись закохані пари, які показали справжню пристрасть.
"Коли закохуєшся, в душі виникають вітри сумніву і сподівань. Лише потім настане спокій і народиться нове сонце. А створення цього Всесвіту починається зі справжнього торнадо. До того як стихнути, воно або дасть народження новому, або зруйнує наявне. Тож нехай всі ваші торнадо проходять за вікном, коли ви у спокої та безпеці, а між вами лише кохання", – додала Alyosha.
Дивіться новий кліп Alyosha та Vlad Darwin – "Торнадо": відео
Alyosha та Vlad Darwin – "Торнадо": текст пісні
Не треба музики і сліз
Не треба поглядів наскрізь
Лише на мить
Мене зігрій
Лише вгамуй неспокій мій
Викинь телефон
І нехай торнадо за вікном
А ти кохай мене
І не зупиняйся
Викинь телефон
І нехай світ обійме вогонь
А ти кохай мене
І не озирайся
Дозволь уникнути питань
Словами гордість не порань
А що в очах
Не відзеркаль
Лиш обійми мою печаль
Викинь телефон
І нехай торнадо за вікном
А ти люби мене
І не зупиняйся
Викинь телефон
І нехай світ обійме вогонь
А ти кохай мене
І не озирайся
Кохай мене
Кохай мене
Кохай
Не озирайся
Викинь телефон
І нехай торнадо за вікном
А ти люби мене
І не зупиняйся
Викинь телефон
І нехай світ обійме вогонь
А ти кохай мене
І не озирайся