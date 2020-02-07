Alyosha та Vlad Darwin розбурхали мережу пристрасним кліпом "Торнадо": відео

Популярні українські вокалісти Alyosha та Vlad Darwin презентували дуетний трек "Торнадо". До композиції вже встигли зняти спекотний ролик, який розбурхав мережу.

Ролик знімали у пустелі Об’єднаних Арабських Еміратів, тому кадри по-справжньому були спекотними. Alyosha та Vlad Darwin хотіли показати "торнадо" почуттів, які вирують між двома людьми.

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"Знімання відбувалися і з землі, і з повітря. Ми хотіли передати масштаб почуттів, які живуть в серцях закоханих, тому обрали саме пустелю – величезний відкритий простір. "Торнадо" – це палкі почуття, цікаві образи, захоплюючі краєвиди. Alyosha з ніжної й тендітної музи кліпу "Пірнай" перетвориться на шаманку. Вона чаклує, і ви в цьому переконаєтеся. Мені дійсно подобається перевтілення Alyosha в цьому відео", – розповів Vlad Darwin.

За задумом режисерки Інни Грабар, двоє людей намагаються знайти один одного в пустелі. Для цього закохані використовують виключно свої почуття. Дорогою Alyosha та Vlad Darwin позбуваються усього, що заважає їм відчувати гармонію, зокрема, одягу, тому глядачі зможуть побачити сексуальний образ артистки. Окрім цього, у кліпі знялись закохані пари, які показали справжню пристрасть.

"Коли закохуєшся, в душі виникають вітри сумніву і сподівань. Лише потім настане спокій і народиться нове сонце. А створення цього Всесвіту починається зі справжнього торнадо. До того як стихнути, воно або дасть народження новому, або зруйнує наявне. Тож нехай всі ваші торнадо проходять за вікном, коли ви у спокої та безпеці, а між вами лише кохання", – додала Alyosha.

Дивіться новий кліп Alyosha та Vlad Darwin – "Торнадо": відео

Alyosha та Vlad Darwin – "Торнадо": текст пісні

Не треба музики і сліз

Не треба поглядів наскрізь

Лише на мить

Мене зігрій

Лише вгамуй неспокій мій

Викинь телефон

І нехай торнадо за вікном

А ти кохай мене

І не зупиняйся

Викинь телефон

І нехай світ обійме вогонь

А ти кохай мене

І не озирайся

Дозволь уникнути питань

Словами гордість не порань

А що в очах

Не відзеркаль

Лиш обійми мою печаль

Викинь телефон

І нехай торнадо за вікном

А ти люби мене

І не зупиняйся

Викинь телефон

І нехай світ обійме вогонь

А ти кохай мене

І не озирайся

Кохай мене

Кохай мене

Кохай

Не озирайся

Викинь телефон

І нехай торнадо за вікном

А ти люби мене

І не зупиняйся

Викинь телефон

І нехай світ обійме вогонь

А ти кохай мене

І не озирайся