Амаль і Джордж Клуні засвітилися на побаченні у тому ж готелі, де святкували весілля

Попри чутки про розлучення, які заполонили мережу кілька місяців тому, Джордж та Амаль Клуні такі ж закохані та щасливі відпочивають у Венеції. Ба більше, для романтичної подорожі зіркова пара обрала той самий готель, у якому святкували одруження.

У вересні Джордж та Амаль Клуні святкуватимуть п'яту річницю одруження. З нагоди маленького ювілею зіркове подружжя вирішило згадати приємні емоції важливого дня і відправитися на відпочинок у той самий готель у Венеції, де святкували весілля.

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Так, біля готелю Belmond Hotel Cipriani Джордж та Амаль Клуні були помічені у літніх буденних образах і в хорошому настрої. Варто відзначити, що 41-річна відома юристка навіть на відпочинку обирає сукні на одне плече, в яких неодноразово з'являлася на публіці. Цього разу її вибір припав на білосніжне плаття до колін, а також чорний крислатий капелюх. Образ довершила сумка в тон до вбрання і темні сонцезахисні окуляри.





Фото: Instagram @hellomagazinegeorgia