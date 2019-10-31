Амаль Клуні ледь не впала на вулиці Нью-Йорка: курйозне фото

Дружина голлівудського актора Джорджа Клуні полюбляє доповнювати свої бездоганні образи взуттям на великих підборах. Однак улюблені туфлі-човники можуть і підвести: чарівна Амаль ледь не впала перед фотографами.

41-річна юристка Амаль Клуні викликає захват у мільйонів прихильників. Її бездоганний стиль прагнуть наслідувати, а публічні виходи можуть задавати тренд на сезон. Амаль здебільшого обирає улюблені туфлі-човники, які гармонійно доповнюють її вигляд. Однак і така ідеальна модниця не застрахована від курйозних ситуацій.

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Днями на вулицях Нью-Йорка папараці помітили Амаль Клуні, яка є одним з найуспішніших адвокатів з прав людини. Знаменита красуня впевнено крокувала у розкішній червоній сукні та туфлях. Чи то через спалахи камер, чи просто випадково Амаль ледь не впала, підвернувши ногу. За лічені секунди дружина Джорджа Клуні втримала рівновагу та вже сміялась поряд із чоловіком, який надав їй допомогу.

Цей момент вдалось зафіксувати папараці, а рідкісний курйозний знімок Амаль одразу ж поширили у мережі.

Та навряд чи неприємний випадок стане приводом для відмови від туфель-човників. Вже наступного дня Амаль Клуні впевнено крокувала вулицями Нью-Йорка на підборах.