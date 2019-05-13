Амаль Клуні обирає вбрання на одне плече: черговий стильний вихід знаменитої юристки

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Джордж і Амаль Клуні
Джордж і Амаль Клуні / Instagram / @kissfmalbania98.5

Чутки про непорозуміння і розлучення Джорджа та Амаль Клуні відійшли на задній план після кількох їхніх виходів у світ. Так, чергова поява зірок на публіці вкотре заперечила цю інформацію. Тим паче, папараці вдалося сфотографувати знаменитостей одразу після романтичного побачення.

Аби не підігрівати чутки про непорозуміння, а навпаки, підкидати дров у вогонь почуттів, Джордж та Амаль Клуні сходили на романтичне побачення. Зіркове подружжя провело разом чудовий вечір в одному з ресторанів Рима, де одразу після виходу помітили папараці.

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Перед камерами Амаль Клуні постала, як завжди, у приголомшливому вбранні. Для побачення зі своїм чоловіком вона обрала темний комбінезон у кількох відтінках, який складався з штанів кльош та кофти без рукавів з акцентом на одне плече. Варто відзначити, що знаменитий адвокат полюбляє вбрання у такому стилі. Її образ доповнив золотистий клатч і світлі туфлі-човники.

Джордж і Амаль Клуні
Джордж та Амаль Клуні / Instagram / @celebs_in_touch

Джордж і Амаль Клуні
Джордж та Амаль Клуні / Instagram / @celebs_in_touch

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Амаль Клуні Джордж Клуні
Джерело: LifeStyle 24
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