Амаль Клуні обирає вбрання на одне плече: черговий стильний вихід знаменитої юристки

Чутки про непорозуміння і розлучення Джорджа та Амаль Клуні відійшли на задній план після кількох їхніх виходів у світ. Так, чергова поява зірок на публіці вкотре заперечила цю інформацію. Тим паче, папараці вдалося сфотографувати знаменитостей одразу після романтичного побачення.

Аби не підігрівати чутки про непорозуміння, а навпаки, підкидати дров у вогонь почуттів, Джордж та Амаль Клуні сходили на романтичне побачення. Зіркове подружжя провело разом чудовий вечір в одному з ресторанів Рима, де одразу після виходу помітили папараці.

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Перед камерами Амаль Клуні постала, як завжди, у приголомшливому вбранні. Для побачення зі своїм чоловіком вона обрала темний комбінезон у кількох відтінках, який складався з штанів кльош та кофти без рукавів з акцентом на одне плече. Варто відзначити, що знаменитий адвокат полюбляє вбрання у такому стилі. Її образ доповнив золотистий клатч і світлі туфлі-човники.



Джордж та Амаль Клуні / Instagram / @celebs_in_touch