Амаль Клуні у шкіряній спідниці прийшла на офіційний захід: яскраві фото

Відомий британський адвокат з прав людини Амаль Клуні кожним своїм виходом доводить, що працювати в юридичній сфері – це не означає носити нудні костюми. Дружина Джорджа Клуні вразила своїм виходом на конференцію.

Амаль Клуні постає певним мотиватором та натхненником перед жінками, що працюють у її галузі. Вона яскраво демонструє, що одягатись на роботу можна стримано, однак зі смаком.

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40-річна дружина актора Джорджа Клуні стала гостею та спікером на Массачусетській тематичній конференції жінок у Бостоні. Вона приєдналась до виступу свого свекра Ніка Клуні. Перед слухачами та шанувальниками адвокат з прав людини з’явилась у стильному вбранні. Її вибір припав на total look від Givenchy. Вона одягнула чорну шкіряну спідницю-міді з білим поясом та майку в тон під шию.



Амаль Клуні виступає на конференції у Бостоні / Instagram / @the_clooneys



Амаль Клуні зі свекром Ніком Клуні / Instagram / @the_clooneys

Нагадаємо, нещодавно Амаль Клуні та її чоловік Джордж відвідали щорічну церемонію нагородження премії Асоціації кореспондентів ООН, що пройшла у Нью-Йорку. Відомий адвокат і активістка, яка бореться за права жінок у всьому світі, отримала почесну нагороду "Громадянин світу".