Амаль Клуні зачарувала новим романтичним образом в Італії: фото

Голлівудське подружжя Амаль та Джорджа Клуні завжди дивує світ своїми спільними виходами і виявленням почуттів. Цього разу знамениту парочку підловили за вечерею біля озера Комо в Італії.

Актор та юристка перебувають у відпустці в Італії вже тривалий час, відтак папараці їх часто ловлять поруч з їхнім особняком або ж на вилазках з друзями. 29 липня вони побували на вечері зі Стеллою МакКартні та Алашдгером Віллісом, повідомляє The Daily Mail.

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Для виходу 41-річна Амаль обрала символічну сукню, а саме – творіння її подруги, рожеве плаття Stella McCartney з бахромою. Свій ніжний та романтичний образ вона доповнила сумочкою бежевого кольору від Gabriella Hearst і довгими сережками з білими і рожевими камінням.



Амаль і Джордж Клуні в Італії / The Daily Mail

Харизматичний Джордж Клуні у свою чергу обрав темно-синій костюм з білою сорочкою. Він підтримував свою дружину, коли та босоніж сідала на водний перевізний транспорт.

Амаль Клуні разом з чоловіком відправились на вечерю біля озера Комо / The Daily Mail