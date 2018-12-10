Амаль Клуні зізналась, що стала жертвою сексуальних домагань

Знаменита британський адвокат з прав людини Амаль Клуні публічно зізналась, що мала справу з сексуальними домаганнями зі сторони колег в юриспуденції. Таку заяву жінка зробила на Массачусетській конференції з прав жінок.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Дружина голлівудського актора Джорджа Клуні стала гостею Массачусетської конференції з прав жінок, яка відбулася в Бостоні. Ведучим події став батько Джорджа Нік Клуні. Запитавши свою невістку про сексуальні домагання на роботі, він отримав неочікувану відповідь.

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40-річна правозахисниця та справжня ікона стилю поділилась, що зазнала домагань на власному досвіді і почувалась через це страшенно некомфортно, адже в минулі роки про це ніхто голосно не говорив.

В той час мені здавалося, що я не повинна говорити про це, тому що відчувала себе некомфортно і не знала своїх прав. І так чинили багато жінок в подібних ситуаціях,

– прокоментувала прикрий випадок Амаль Клуні.



Амаль Клуні та її свекор Нік Клуні на Массачусетській конференції з прав жінок / The Daily Mail

Правозахисниця додала, що має надію, що тепер жінки та її діти більше не матимуть проблем з харасментом, адже така ситуація може вичерпати себе в ближчі кілька років.

"Я думаю, що, яку б професію не обрала моя дочка, вона буде в безпеці. Тому що жінки її покоління не миритимуться зі своїми мучителями, не відчуватимуть страх перед чоловіками і не будуть почуватися жертвами. Ці позитивні зміни стали можливими завдяки жінкам руху #MeToo", – впевнено додала жінка.

Нагадаємо, що вперше про причетність Амаль Клуні до сексуальних домагань зі сторони її колег раніше заявляв Джордж Клуні. Через кілька днів після вибуху скандалу навколо Гарві Вайнштейна, він зізнався, що його дружинутеж домагалися в юриспруденції.