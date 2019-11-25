American Music Awards: переможці музичної премії у 2019 році
У неділю, 24 листопада, у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження музикантів American Music Awards 2019. Співачку Тейлор Свіфт, як і минулого року, визнали "Артисткою року".
The American Music Awards – щорічна музична премія, створена в 1973 році Діком Кларком для телеканалу ABC, коли у тих закінчився контракт на трансляцію "Греммі". Переможців обирають за допомогою опитування прихильників артистів на офіційному сайті премії.
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Вкотре на заході у залі Microsoft Theater відзначилася співачка Тейлор Свіфт, яка отримала призи в шести номінаціях. Серед них – "Артист року" і спеціальна нагорода "Артист десятиліття". Американка стала рекордсменом American Music Awards за кількістю статуеток.
American Music Awards: список переможців
Артист року – Тейлор Свіфт
Відкриття року – Біллі Айліш
Відео року – Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down
Тур року – BTS
Найкраща виконавиця у стилі поп/рок – Тейлор Свіфт
Найкращий виконавець у стилі поп/рок – Halid
Найкраща група або дует у стилі поп/рок – Шон Мендес і Каміла Кабельо, Señorita
Найкраща пісня в стилі поп/рок – Halsey, Without Me
Найкращий альбом у стилі поп/рок – Тейлор Свіфт, Lover
Найкраща хіп-хоп-виконавиця – Cardi B
Найкраща хіп-хоп пісня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road
Пісня "Old Town Road": дивіться відеокліп
Найкращий хіп-хоп альбом – Post Malone, Hollywood's Bleeding
Найкраща виконавиця в стилі соул/R & B – Бейонсе
Найкраща пісня в стилі соул/R & B – Бруно Марс
Найкращий альбом у стилі соул/R & B – Khalid, Free Spirit
Найкращий альтернативний виконавець – Біллі Айліш
Найкращий саундтрек – Bohemian Rhapsody, Queen
Артист десятиліття – Тейлор Свіфт