American Music Awards: переможці музичної премії у 2019 році

У неділю, 24 листопада, у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження музикантів American Music Awards 2019. Співачку Тейлор Свіфт, як і минулого року, визнали "Артисткою року".

The American Music Awards – щорічна музична премія, створена в 1973 році Діком Кларком для телеканалу ABC, коли у тих закінчився контракт на трансляцію "Греммі". Переможців обирають за допомогою опитування прихильників артистів на офіційному сайті премії.

Вкотре на заході у залі Microsoft Theater відзначилася співачка Тейлор Свіфт, яка отримала призи в шести номінаціях. Серед них – "Артист року" і спеціальна нагорода "Артист десятиліття". Американка стала рекордсменом American Music Awards за кількістю статуеток.

American Music Awards: список переможців

Артист року – Тейлор Свіфт

Відкриття року – Біллі Айліш

Відео року – Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down

Тур року – BTS

Найкраща виконавиця у стилі поп/рок – Тейлор Свіфт

Найкращий виконавець у стилі поп/рок – Halid

Найкраща група або дует у стилі поп/рок – Шон Мендес і Каміла Кабельо, Señorita

Найкраща пісня в стилі поп/рок – Halsey, Without Me

Найкращий альбом у стилі поп/рок – Тейлор Свіфт, Lover

Найкраща хіп-хоп-виконавиця – Cardi B

Найкраща хіп-хоп пісня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

Пісня "Old Town Road": дивіться відеокліп

Найкращий хіп-хоп альбом – Post Malone, Hollywood's Bleeding

Найкраща виконавиця в стилі соул/R & B – Бейонсе

Найкраща пісня в стилі соул/R & B – Бруно Марс

Найкращий альбом у стилі соул/R & B – Khalid, Free Spirit

Найкращий альтернативний виконавець – Біллі Айліш

Найкращий саундтрек – Bohemian Rhapsody, Queen

Артист десятиліття – Тейлор Свіфт