American Music Awards: переможці музичної премії у 2019 році

384 Читать новость на русском
Тейлор Свіфт / www.gettyimages.com

У неділю, 24 листопада, у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження музикантів American Music Awards 2019. Співачку Тейлор Свіфт, як і минулого року, визнали "Артисткою року".

The American Music Awards – щорічна музична премія, створена в 1973 році Діком Кларком для телеканалу ABC, коли у тих закінчився контракт на трансляцію "Греммі". Переможців обирають за допомогою опитування прихильників артистів на офіційному сайті премії.

Читайте також: Джамала представила саундтрек до фільму "Ціна правди" про Голодомор: відео

Вкотре на заході у залі Microsoft Theater відзначилася співачка Тейлор Свіфт, яка отримала призи в шести номінаціях. Серед них –  "Артист року" і спеціальна нагорода "Артист десятиліття". Американка стала рекордсменом American Music Awards за кількістю статуеток.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений American Music Awards (@amas)

 

American Music Awards: список переможців

Артист року – Тейлор Свіфт

Відкриття року – Біллі Айліш

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений American Music Awards (@amas)

 

Відео року – Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down

Тур року – BTS

Найкраща виконавиця у стилі поп/рок – Тейлор Свіфт

Найкращий виконавець у стилі поп/рок – Halid

Найкраща група або дует у стилі поп/рок – Шон Мендес і Каміла Кабельо, Señorita

Найкраща пісня в стилі поп/рок – Halsey, Without Me

Найкращий альбом у стилі поп/рок – Тейлор Свіфт, Lover

Найкраща хіп-хоп-виконавиця – Cardi B

Найкраща хіп-хоп пісня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

Пісня "Old Town Road": дивіться відеокліп

Найкращий хіп-хоп альбом – Post Malone, Hollywood's Bleeding

Найкраща виконавиця в стилі соул/R & B – Бейонсе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Найкраща пісня в стилі соул/R & B –  Бруно Марс

Найкращий альбом у стилі соул/R & B – Khalid, Free Spirit

Найкращий альтернативний виконавець – Біллі Айліш

Найкращий саундтрек – Bohemian Rhapsody, Queen

Артист десятиліття – Тейлор Свіфт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

 

 

Антон Геращенко 11 разів правив свій допис про ДТП з Кулебою
сьогодні
7080
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини США Бейонсе Новини LifeStyle Музика Нагороди
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
сьогодні 11:10 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 6518
7 пісень Тома Оделла, які варто послухати кожному
24 листопада 17:02 7 пісень Тома Оделла, які варто послухати кожному
Наталя Сколоздра 633
"Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
24 листопада 15:21 "Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 1878
День народження Венсана Касселя: топ-5 найпопулярніших фільмів з французьким актором
23 листопада 20:42 День народження Венсана Касселя: топ-5 найпопулярніших фільмів з французьким актором
Анастасія Манюхіна 2338
Тема Голодомору – особиста історія для кожного: інтерв'ю з режисером та героєм фільму "Яків"
23 листопада 15:15 Тема Голодомору – особиста історія для кожного: інтерв'ю з режисером та героєм фільму "Яків"
Катерина Петренко 701
Новини
Більше новин
Залиште відгук