American Music Awards у Лос-Анджелесі: найефектніші виходи зірок на червону доріжку – фото

У неділю, 24 листопада, у Лос-Анджелесі відгриміла щорічна музична церемонія нагородження музикантів American Music Awards 2019, на яку завітало чимало знаменитостей. Найкращі образи з червоної доріжки – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Церемонія пройшла у розкішному залі Microsoft Theater, де чимало зірок отримали найзаповітніші нагороди. The American Music Awards – щорічна музична премія, створена в 1973 році Діком Кларком для телеканалу ABC.

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Тейлор Свіфт

Співачка Тейлор Свіфт, яка стала рекордсменом American Music Awards за кількістю статуеток, вкотре здобула перемогу у номінації "Артист року" і у спеціальній нагороді "Артист десятиліття". Для червоної доріжки знаменитість одягнула асиметричне блискуче плаття зеленого відтінку.

Дженна Деван

На церемонії в об'єктиви папараці потрапила ексдружина Ченінга Татума Дженна Деван, яка, незважаючи на останні тижні вагітності, веде активне світське життя.

До слова, знаменитість зовсім скоро народить другу дитину від бойфренда Стіва Казі.

Селена Гомес

Найзвабливіше на червоній доріжці виглядала співачка Селена Гомес, яка приміряла провокативне плаття жовтого відтінку. Стилісти доповнили сукню, що підкреслила пишний бюст артистки, шовковими туфлями-човниками на підборах.

Дуа Ліпа

Співачка албанського походження Дуа Ліпа на музичній церемонії не лише продемонструвала яскравий рожево-чорний "аутфіт", а й здійснила свій перший публічний вихід з бойфрендом – 20-річним Анваром Хадідом.

Крістіна Агілера

Співачка з'явилася на зірковому хіднику в оригінальній білій сукні, яка розшита бісером, з об'ємними руками і капюшоном.

Гайді Клум і Том Каулітц

46-річна Гайді Клум на заході приголомшила усіх стрункою фігурою і пишним декольте у короткому блискучому платті з пір'ям. На церемонію American Music Awards модель прийшла у супроводі свого новоспеченого чоловіка Тома Каулітца.

Біллі Айліш

Kesha

Керрі Андервуд

Сіара

Майя Хоук

Усі фото – Getty Images