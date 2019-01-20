Американська гільдія продюсерів обрала найкращий фільм 2018 року

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Цьогорічна премія вручалась вже втридцяте за час свого існування
Цьогорічна премія вручалась вже втридцяте за час свого існування / is.wordpress.com

Асоціація "Американська гільдія продюсерів" назвала найкращим фільм 2018 року: ним стала біографічна стрічка режисера Пітера Фарреллі "Зелена книга". Церемонію нагородження провели 19 січня в Лос-Анджелесі.

Про це написали у Twitter-акаунті організації.

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"Зелена Книга" – це американський драматичний біографічний фільм. Стрічка розповідає реальну історію подорожі півднем США відомого джазового піаніста й звичайного водія, між якими виникла дружба.

Найкращим анімаційним фільмом 2018 року стала стрічка "Людина-павук: Навколо всесвіту", найкращим драматичним серіалом — "Американці", а у номінації "Найкраща комедійна стрічка" здобув перемогу фільм "Дивовижна місіс Мейзел".

Американська гільдія продюсерів – Це неприбуткова асоціація, що представляє, захищає та підтримує телевізійних продюсерів, продюсерів фільмів та продюсерів нових медіа у США.

Щороку з 1990-го асоціація вручає свою премію за видатні досягнення в кінематографі й телебаченні. Церемонія нагородження завжди проводиться в другій половині січня.

Дивіться відео: офіційний трейлер фільму "Зелена книга"

До слова, в ніч з 13 на 14 січня у Голлівуді прогриміла одна з найочікуваніших премій – Critics' Choice Awards 2019. Американські знаменитості прибули до Санта-Моніки, щоб поборотись за престижну відзнаку.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: Lifestyle
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