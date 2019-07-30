"Американська історія жахів-9": у мережі опублікували офіційний трейлер серіалу

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"Американська історія жахів" 9 сезон: трейлер та сюжет серіалу
"Американська історія жахів" 9 сезон: трейлер та сюжет серіалу / www.etonline.com

Автори популярного серіалу "Американська історія жахів" (American Horror Story) готуються до прем'єри 9 сезону. Наразі у мережі опублікували довгоочікуваний трейлер, в якому відкрили кілька секретів непересічного сюжету.

У центрі сюжету нового сезону "Американської історії жахів" – відпочинок підлітків у таборі "Редвуд". Молодь прагнула просто весело і безтурботно провести час, однак їхня відпустка обернулась моторошними пригодами: місцевий маніяк влаштував полювання на підлітків. Кому вдасться вижити – глядачі побачать вже з 18 вересня.

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Наразі ж у мережі опублікували офіційний трейлер. Новий сезон "Американської історії жахів" отримав назву "1984", тому очікувано режисери майстерно передали стиль 80-их. Прихильникам моторошних фільмів нові епізоди серіалу можуть нагадувати "Сплячий табір" і "Техаську різанину бензопилкою". Однак експерти вже відзначають, що серіал може отримати велику популярність. 

Щодо акторського складу, то а "Американській історії жахів" зіграли Емма Робертс, Біллі Люрд, Коді Ферн, Джон Керролл Лінч, Леслі Ерін Гроссман, Меттью Моррісон, Дерон Хортон, Гас Кенуорті та Анжеліка Росс. 

Дивіться офіційний трейлер 9 сезону "Американської історії жахів": відео 

Що таке "Американська історія жахів"?Популярний серіал, створений Райаном Мерфі та Бредом Фолчеком. За їхнім задумом, кожен сезон має свій особливий сюжет та персонажів, які не повторюються. "Американська історія жахів" має як вигадані сюжети, так і запозичені з реальних подій. Перший сезон вийшов на телеекрани в жовтні 2011 року. 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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