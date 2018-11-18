Американська кіноакадемія змінила формат найбільшої після "Оскара" церемонії: відома причина

У неділю, 18 листопада, у Лос-Анджелесі вдесяте проводитиметься наймасштабніша церемонія нагородження після "Оскару" – вручення премій Governors Awards.

Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.

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На щорічній церемонії вручатимуть декілька престижних нагород. Почесних "Оскарів" цьогоріч отримають публіцист Марк Леві, композитор Лало Шифрин та акторка Сіселі Тайсон. Продюсери Кетлін Кеннеді та Френк Маршалл розділять між собою нагороду імені Ірвінга Тальберга. Її вручають за видатний внесок у кіновиробництво та за заслуги перед Американською академією кіномистецтва. Ще одна премія академії носить ім'я датського режисера Джина Гершолта. Нею відзначаються видатні гуманітарні досягнення серед митців.



Лауреати цьогорічної премії

З поваги до жертв пожежі у Каліфорнії організатори церемонії ухвалили рішення частково змінити формат заходу.

Через трагічні лісові пожежі, які охопили південь штату, ми вирішили "скоротити" нашу червону доріжку. На ній не проводитимуться інтерв'ю, як зазвичай, але буде можливість зробити декілька фото лауреатів премії. Вечеря і церемонія відбудуться, щоб вшанувати заслуги кінематографістів, вони цього заслуговують. Ми приносимо вибачення за незручності, які можуть виникнути та сподіваємося побачити вас на наступному заході в Академії,

– йдеться у заяві представників кіноакадемії.

"Академія ніколи не скасовувала вручення премії Governors Awards, проте тричі за історію існування відкладала вручення "Оскарів". У 1938 році церемонія була затримана на тиждень через повені. В 1968 році вручення відклали на два дні через вбивство Мартіна Лютера Кінга молодшого, а в 1981 році нагородження відбулося на день пізніше запланованого через замах на Рональда Рейгана", – зазначили у The Hollywood Reporter.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в США, які почались 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія та не вщухають і донині, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.