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Американська співачка Кейді Гровз померла у 30 років

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Померла співачка Кейді Гровз
Померла співачка Кейді Гровз / Instagram / @cadygroves

У США оговтуються від новини: 30-річна співачка Кейді Гровз померла. Інформацію про смерть дівчини вже підтвердили її родичі.

Як старший брат артистки розповів журналістам People, Кейді Гровз померла з природних причин. Наразі справу про смерть 30-річної красуні розслідують правоохоронці. Вони вже відкинули версію про самогубство, адже судмедексперти не побачили жодних слідів, які б вказували, що Кейді наклала на себе руки. Відтак слідство ще триває. 

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Окрім цього, родич знаменитої американки додав, що у його сестри були проблеми зі здоров'ям. Восени 2019 року Кейді Гровз скаржилась на погане самопочуття.  Можливо, саме загадкова хвороба стала причиною смерті Кейді Гровз. 

"У нас поки мало інформації про причини смерті, але намагатимемося тримати вас в курсі. Спочивай з миром, маленька сестричко", – написав брат артистки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cady Groves (@cadygroves)

Співачка останнім часом була чимось пригнічена, що помітили всі її прихильники у меержі. Кейді Гровз незадовго до смерті опублікувала депресивний допис, в якому поскаржилась на емоційний стан. Востаннє вона виходила на зв'язок з прихильниками 23 квітня. 

У деякі дні моє психічне здоров'я жахливе. Я почуваюсь зовсім самотньою, наляканою і далеко від всіх, кого люблю,
– писала вона.

Кейді Гровз жила у великому будинку в американському місті Нешвіль. Попри такі депресивні дописи брат співачки переконаний: вона не мала наміру скоювати самогубство, а після карантину планувала презентувати новий альбом та хіти, які мали б отримати такий же успіх, як знамениті треки This Little Girl, Love Actually, Forget You, Dreams, Oil and Water.

Дивіться кліп Кейді Гровз до пісні Oil and Water: відео 

 

Теги: LifeStyle
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