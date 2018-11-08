Американська зірка запалила головну ялинку в Парижі: Джессіка Честейн в Galeries Lafayette
Урочистий вечір, коли в Парижі запалювали головну ялинку, відбувся у середу, 7 листопада. Відкриття відвідала американська актриса Джессіка Честейн. Сезон покупок різдвяних подарунків офіційно вважається відкритим.
41-річна акторка запалила головну ялинку міста в центрі Парижа. Відкриття відбулось у французькому магазині Galeries Lafayette. Щаслива та усміхнена Джессіка із задоволенням посміхалась на камери та в черговий раз показала публіці, що вона в чудовій формі.
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Джессіка Честейн на відкритті головної ялинки в Парижі
Для світського заходу акторка обрала чорне оксамитове плаття від російського модельєра Ulyana Sergeenko. Сукня довжини міді з оголеними плечима та відкриті босоніжки в тон на високих підборах чудово підкреслили фігуру Джессіки. На її губах була темна помада, а очі були підведені чорною підводкою. Доповнило образ елегантне діамантове кольє, яке виблискувало на грудях Джессіки не гірше від Паризької ялинки.
Джессіка Честейн на відкритті головної ялинки в Парижі
Величезна ялинка засяяла яскравими кольорами, а герої у кумедних костюмах поспішили до публіки вітати усіх з прийдешнім Різдвом та Новим роком.
Джессіка Честейн на відкритті головної ялинки в Парижі
Фото: celebmafia.com