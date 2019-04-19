Американські діви Кардашян відкрили медичний центр імені їхнього покійного батька

Одні з найзнаменитіших сестер світу відомі своїм світським життям, розважальними вечірками на мільйони доларів та відвертими знімками у соціальних мережах. Однак нещодавно вони зробили добру справу для своїх фанатів та не тільки. Кім, Хлої та Кортні Кардашян, а також Кендалл Дженнер відкрили медичний центр з напрямком лікування стравохода, назвавши його на честь їхнього покійного батька Роберта.

Напередодні сестри Кардашян-Дженнер та їхня мати Кріс побували на урочистому відкритті медичного центру, який з'явився завдяки їхній активній підтримці. 40-річна Кортні, 38-річна Кім та 34-річна Хлої приклали чимало зусиль, аби центр здоров'я відкрився і отримав назву імені їхнього покійного батька Роберта Кардашян.

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Медичний центр спеціалізуватиметься на лікуванні проблем зі стравоходом і травною системою. Як відомо, батько сестер Кардашян хворів на рак стравоходу, через що помер у 59 років. З урочистого заходу Кім опублікувала на своїй сторінці в Twitter кілька відео та світлин, під якими прокоментувала співпрацю і подякувала за підтримку Каліфорнійському університету.

Я неймовірно пишаюся тим, що ми зробили! Спасибі Каліфорнійському університету за те, що це сталося. Ми готувалися до відкриття цілий рік,

– написала Кім Кардашян.

Варто додати, що 23-річна Кендалл Дженнер, яка є їхньою рідною сестрою лише по матері, також приєдналася до відкриття.



Сестри Кардашян Дженнер на відкритті медичного центру / Getty Images