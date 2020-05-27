Американський актор українського походження Дмитро Дяченко помер від передозування ліками

25 квітня 2020 року стало відомо, що помер відомий американський актор українського походження Дмитро Дяченко. Його знайшли у власному домі. Тепер повідомляється, що смерть настала після передозування медичними препаратами.

Герой стрічки "Щоденники Чорнобиля" помер у 52-річному віці від передозування рецептурними медичними препаратами. Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також: Російський репер Роман Алексєєв та його мама загинули під час пожежі

Що відомо про причину смерті Дмитра Дяченка?

Актор страждав від кардіомегалії – збільшеного розміру серця та коронарної недостатності. Він випадково випив збільшену дозу медичних препаратів, що спричинило смерть.

У лікарському звіті зазначається, що Дяченко помер після "зловживання забороненими наркотиками під час прийому ліків за рецептом".

Стало відомо, що за декілька днів до того, як його знайшли мертвим у власному будинку, Дмитро "отримав травму від удару струмом, коли перебував на роботі".



Помер актор Дмитро Дяченко / Фото: Getty Images

Фільмографія Дмитра Дяченка

За час своєї кар'єри актор встиг зіграти у близько чотирьох десятках фільмів та серіалів. Його голос можна почути у багатьох мультфільмах та комп'ютерних іграх.

Популярність Дмитру Дяченку принесли такі фільми: "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа", "Щоденники Чорнобиля", "Палаючі пальми", "Вони спостерігають".