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Американський актор українського походження Дмитро Дяченко помер від передозування ліками

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Дмитро Дяченко помер від передозування ліками
Дмитро Дяченко помер від передозування ліками / Фото: Getty Images

25 квітня 2020 року стало відомо, що помер відомий американський актор українського походження Дмитро Дяченко. Його знайшли у власному домі. Тепер повідомляється, що смерть настала після передозування медичними препаратами.

Герой стрічки "Щоденники Чорнобиля" помер у 52-річному віці від передозування рецептурними медичними препаратами. Про це повідомляє видання TMZ.

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Що відомо про причину смерті Дмитра Дяченка?

Актор страждав від кардіомегалії – збільшеного розміру серця та коронарної недостатності. Він випадково випив збільшену дозу медичних препаратів, що спричинило смерть. 

У лікарському звіті зазначається, що Дяченко помер після "зловживання забороненими наркотиками під час прийому ліків за рецептом". 

Стало відомо, що за декілька днів до того, як його знайшли мертвим у власному будинку, Дмитро "отримав травму від удару струмом, коли перебував на роботі".

Дмитро Дяченко
Помер актор Дмитро Дяченко / Фото: Getty Images

Фільмографія Дмитра Дяченка

За час своєї кар'єри актор встиг зіграти у близько чотирьох десятках фільмів та серіалів. Його голос можна почути у багатьох мультфільмах та комп'ютерних іграх. 

Популярність Дмитру Дяченку принесли такі фільми: "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа", "Щоденники Чорнобиля", "Палаючі пальми", "Вони спостерігають".

Автор: Христина Кобак
Теги: Голлівуд Втрати LifeStyle Кіно
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