Грандіозний музичний фестиваль Coachella довелось скасувати і перенести на 2020 рік через загрозу поширення коронавірусу серед відвідувачів заходу. Попередньо подію планували перенести на жовтень цього року, але тепер захід офіційно скасували у 2020 році.

Після стрімкого поширення COVID-19 організатори Coachella 2020, за інформацією ЗМІ, планували перенести фестиваль із 10-19 квітня на 9-18 жовтня. Але представники заходу у Каліфорнії бояться другої хвилі пандемії захворювання, яку прогнозують на осінь-зиму цього року, тому вирішили не ризикувати. Про це повідомляють у Variety з посиланням на заяву департаменту охорони здоров'я округу Ріверсайд, де проходить захід.

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Варто додати, що цього року серед заявлених артистів були Rage Against the Machine, співачка Лана Дель Рей, репер Тревіс Скотт, а також російська група "Ленінград" Сергія Шнурова. Фестиваль скасують вперше за 20 років з моменту створення Coachella. Окрім музичного контексту події, фестиваль завжди збирав навколо себе перших зірок світу, які з усього світу приїжджали вдосталь відпочити з друзями та продемонструвати свої "фестивальні" образи. Щороку LifeStyle 24 робив огляд найкращих костюмів знаменитостей, які зачаровували своєю легкістю, яскравими кольорами і трендовими речима.

Пропонуємо вам згадати декілька з них.