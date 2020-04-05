Американський бренд одягу Carolina Herrera шиє спецодяг для лікарів

Все більше і більше відомих брендів перекваліфіковуються у виготовлення необхідних засобів захисту від коронавірусу. Американський будинок моди Carolina Herrera також змінив свій курс і почав шити спецодяг для медиків.

Боротьба з пандемією підтримки потребує шалених коштів та великої кількості засобів медичного захисту. Всесвітньо відомі бренди у різних куточках планети організовують виробництво цих засобів, щоб забезпечити ними лікарів на населення. До їх числа приєдналися і фабрики Carolina Herrera. Про це підприємство заявило на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Бренд розпочав щити медичні халати для лікарів і медсестер. У публікації йдеться про те, що виробництво Carolina Herrera співпрацює з місцевими органами охорони здоров'я.

Щодня ми збираємо сировину в спеціалізованих медичних установах, використовуємо шаблон, який був оцифрований для розрізання і припасування одягу, і доставляємо кінцевий продукт для стерилізації. Ми плануємо день за днем невпинно задовольняти мінливі потреби наших лікарів, лікарень і медсестер,

– заявили представники Carolina Herrera.

Дочірня компанія Carolina Herrera – Puig, яка розташована в Іспанії, рзпочала виробляти антисептичні гелі для рук. Таким чином вона намагається підтримати іспанський народ у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Станом на ранок 5 квітня найбільше кількість випадків коронавірусу зафіксували США. Там інфікувалися 311 тисяч людей. Недуга забрала життя 8 454 осіб, 14 800 хворим вдалося одужати.



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