24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Американський бренд одягу Carolina Herrera шиє спецодяг для лікарів

- Читать новость на русском
Carolina Herrera шиє спецодяг для лікарів / Фото з відкритих джерел

Все більше і більше відомих брендів перекваліфіковуються у виготовлення необхідних засобів захисту від коронавірусу. Американський будинок моди Carolina Herrera також змінив свій курс і почав шити спецодяг для медиків.

Боротьба з пандемією підтримки потребує шалених коштів та великої кількості засобів медичного захисту. Всесвітньо відомі бренди у різних куточках планети організовують виробництво цих засобів, щоб забезпечити ними лікарів на населення. До їх числа приєдналися і фабрики Carolina Herrera. Про це підприємство заявило на офіційній сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Chanel шитиме захисні засоби для боротьби з коронавірусом

Бренд розпочав щити медичні халати для лікарів і медсестер. У публікації йдеться про те, що виробництво Carolina Herrera співпрацює з місцевими органами охорони здоров'я. 

Щодня ми збираємо сировину в спеціалізованих медичних установах, використовуємо шаблон, який був оцифрований для розрізання і припасування одягу, і доставляємо кінцевий продукт для стерилізації. Ми плануємо день за днем невпинно задовольняти мінливі потреби наших лікарів, лікарень і медсестер,
– заявили представники Carolina Herrera.

Дочірня компанія  Carolina Herrera – Puig, яка розташована в Іспанії, рзпочала виробляти антисептичні гелі для рук. Таким чином вона намагається підтримати іспанський народ у боротьбі з пандемією коронавірусу. 

Станом на ранок 5 квітня найбільше кількість випадків коронавірусу зафіксували США. Там інфікувалися 311 тисяч людей. Недуга забрала життя 8 454 осіб, 14 800 хворим вдалося одужати.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 17:20 Влад Яма вперше показав весільне фото та розсекретив дату шлюбу
Новини шоу-бізнесу 2420
сьогодні , 12:49 Ченнінг Тейтум і Джессі Джей вкотре розійшлись після чергового примирення, – ЗМІ
Новини шоу-бізнесу 1807
сьогодні , 15:30 Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2265
сьогодні , 17:00 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 190843
сьогодні , 15:28 Венсан Кассель привітав свою молоду дружину з 23-річчям: З днем народження, мій ангел
Новини шоу-бізнесу 2373
сьогодні , 11:37 Коронавірус в Росії: кількість хворих збільшилася до 4731 людини
Лікування 155034
сьогодні , 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Новини шоу-бізнесу 5225
сьогодні , 09:30 Тарифи на газ у квітні 2020: скільки заплатять українці
Статті 15617
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
4 квітня 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
4 квітня 10:25 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова
3 квітня 14:29 Помер культовий дизайнер Серджіо Россі: які голлівудські модниці були його прихильницями
Юлія Михайлова
3 квітня 13:10 5 комедій з Едді Мерфі, які найбільше сподобались глядачам
Юлія Михайлова
2 квітня 19:00 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз

Новини
Більше новин
Залиште відгук