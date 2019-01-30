Американський дует Twenty One Pilots приїхав у Київ з концертом

Знаменитий дует музикантів Twenty One Pilots вже сьогодні, 30 січня, виступить в українській столиці. Грандіозний концерт в рамках світового туру The Bandito Tour відбудеться в київському Палаці Спорту о 19:00.

Передпродаж квитків на концерт Twenty One Pilots відбувався з 15 до 20 липня при умові попередньої реєстрації на сайті гурту. Основний продаж квитків стартував 20 липня 2018 року о 10:00.

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Американський гурт Twenty One Pilots приїхав у Київ з концертом

Чим відомий дует Twenty One Pilots?

Музиканти з Twenty One Pilots – вокаліст Тайлер Джозеф і барабанщик Джош Дан, змінили декілька складів гурту, але згодом вдвох об’єднались у 2009 році в Коламбусі, штат Огайо, США і досягли грандіозних успіхів у своїй творчій кар’єрі.

За 10 років спільної роботи американці випустили 5 альбомів і більше 10 відеокліпів, однак одним з їхніх найпопулярніших хітів вважають пісню "Stressed Out" (2015), відеокліп якого в YouTube переглянуло більше 1,3 мільярда користувачів, а в 2017 році дует хлопців отримав премію Греммі в номінації "Найкращий поп-дует".

Twenty One Pilots – "Stressed Out" (2015): дивитись відео онлайн

Також їхнім не менш відомим синглом є хіт "Heathens", який став саундретоком до фільму "Загін самогубців" кіностудії DC і який в YouTube також переглянуло більше мільярда фанатів.

Twenty One Pilots – "Heathens" (2016): дивитись відео онлайн