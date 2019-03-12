Американський канал HBO опублікував перший тизер серіалу "Чорнобиль": відео і дата прем'єри

Відомий американський телеканал HBO, який випускає найвідоміші серіали сучасності – "Велика маленька брехня", "Гра престолів" та інші – розповів про деталі нової стрічки "Чорнобиль". Вихід серіалу про моторошну аварію на Чорнобиській АЕС у 1986 році в Україні слід очікувати 6 травня 2019 року.

У новому тизері, опублікуваному на каналі HBO в YouTube 11 березня, показано кадри з перших моментів вибуху на електростанції, страх в очах жителів міста Прип'яті та евакуацію людей з міста.

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"Чорнобиль" 2019: дивитись тизер онлайн

Серіал складатиметься з п'яти епізодів, які розкажуть про найжахливішу техногенну катастрофу світу, яка охопила не лише територію України, а й сусідські території. Щодо головних героїв, то в серіалі знались такі актори, як Стеллан Скарсгард, Емілі Вотсон, Джаред Гарріс та інші.

Відомо, що зйомки серіалу проводились у столиці Литві, Вільнюсі. Режисером нового серіалу виступив творець відомого серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad) Джоан Ренк, а продюсером стала Керолін Штраус, яка раніше працювала над іншими знаменитими стрічками – "Секс і місто" та "Гра престолів". Варто додати, що над "Чорнобилем" також працював продюсер серіалу "Чорне дзеркало".

Що відомо про трагедію на Чорнобильскій АЕС?У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.



З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Було збудовано ізоляційну споруду "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС, але у 2013 році він почав поступово обвалюватись, але це не спричинило за собою підвищення радіаційного фону.