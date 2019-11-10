Американський репер Каньє Вест зібрався балотуватися в президенти США

Виступаючи на фестивалі інновацій Fast Company Каньє Вест оголосив про свої плани балотуватися в президенти США у 2024 році.

Про президентські амбіції американський репер розповів під час презентації нової моделі своїх кросівок Yeezy, повідомляє NME.

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Коли я висуватимуся в президенти в 2024 році... (у цей момент в аудиторії пролунав сміх) Над чим ви смієтеся? Ми зможемо створити стільки робочих місць! Кожен третій афроамериканець у в'язниці і всі зірки теж в особистій в'язниці, оскільки не можуть нічого сказати, у них немає думки, вони налякані,

– сказав музикант.

Згодом розмова перейшла від політики до інновацій, які репер створює як дизайнер. Свій бренд Yeezy він порівняв з Apple в індустрії моди. У майбутньому Каньє планує зробити нові кросівки з водоростей, а виробництво має намір повернути з Китаю в Америку, щоб створювати робочі місця для своїх співгромадян.

Він додав, що у США не хочуть бачити чорношкірих економічно успішними. Як приклад він навів свої статки виданню Forbes в розмірі 890 мільйонів доларів, але його так і не назвали мільярдером.

"Вони не хочуть, щоб ми знали, що можемо купувати землю. Вони не хочуть, щоб ми мали 100-відсоткове право власності, як от я володію Yeezy", – заявив Каньє Вест.

До слова, про свої президентські амбіції Вест говорить не вперше. Він це робив чотири роки тому і у жовтні.